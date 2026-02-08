L’Amministrazione Pitta verso l’ultimo Consiglio

Quella di lunedì 9 febbraio, dal primo pomeriggio, dovrebbe essere l’ultima seduta dell’Amministrazione Pitta che governa Lucera da cinque anni e mezzo, non fosse altro perché all’ordine del giorno ci sono soprattutto gli adempimenti di carattere economico e finanziario, come il Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione e tutti gli atti connesse e propedeutici anche in materia tributaria e patrimoniale.

E proprio sul patrimonio, arrivano in aula anche l’acquisizione di uno dei chioschi abbandonati in zona 167, dopo l’accordo transattivo siglato con le proprietaria, la concessione ad Arpal Puglia dei locali al secondo piano di palazzo De Troia per utilizzarli quale sede del Centro per l'Impiego, l’approvazione di una convenzione tra l’ente e l'Associazione "I Diversabili", un’altra che riguarda l’affidamento in gestione del "Parco della memoria" a Piazza Martiri di Via Fani, l’approvazione del nuovo regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio cittadino e infine la designazione del rappresentante di Palazzo Mozzagrugno per il Consiglio di Amministrazione del Convitto Bonghi.

Ma al di là degli aspetti amministrativi e burocratici, l’appuntamento assume pure una valenza politica, perché ci sarà da verificare la tenuta della maggioranza in questo momento storico in cui ancora non è chiaro chi starà con chi, praticamente alla vigilia dell’inizio della campagna elettorale. È presumibile che l’intero Consiglio possa licenziare all'unanimità gli argomenti più importanti, così da permettere al vincitore della competizione, chiunque esso sia, di insediarsi con le carte in regola per iniziare subito a governare. Tuttavia, dichiarazioni, eventuali assenze o possibili distinguo magari potranno dare maggiori indicazioni sugli assetti degli schieramenti che si vanno formando con una certa lentezza e circospezione.

La sensazione è che alla fine i blocchi saranno banalmente due, ma il vero interrogativo è legato al posizionamento del sindaco Giuseppe Pitta che correrà a prescindere da quello che decideranno partiti e liste civiche. Lui ci sarà comunque, fosse pure con una formazione di soli fedelissimi con i quali cercare di incassare tutti i crediti politici che ha maturato da ottobre 2020 in poi.

r.z.

