I due arrestati sospettati di truffa

Al momento le accuse sono di resistenza e lesioni e pubblico ufficiale, ma sui clamorosi arresti del primo pomeriggio di oggi in Via del Perugino a Lucera sono in corso accertamenti approfonditi per capire cosa ci facessero in zona 167 due persone provenienti dalla Campania, un uomo e una donna che sono stati visti aggirarsi con fare sospetto. L'ipotesi non confermata è che stessero mettendo in atto un tentativo di truffa ai danni di qualche residente nei paraggi, magari con il metodo del finto avvocato o carabiniere che aveva già "agganciato" la potenziale vittima per il raggiro.

Quando i poliziotti si sono avvicinati per effettuare una normale identificazione, hanno prima mostrato segni di nervosismo, poi hanno cercato di fuggire a piedi e infine hanno aggredito gli agenti che nel frattempo sono riusciti a bloccarli con l'ausilio di una pattuglia di carabinieri arrivata velocemente a supporto.

Le immagini che sono circolate raccontano effettivamente di momenti di grande concitazione con urla e proteste che hanno attirato l'attenzione di tanta gente uscita sui balconi ad assistere all'operazione, conclusa con l'accompagnamento in commissariato degli indagati, i quali non avrebbero dato spiegazioni plausibili sulla loro presenza in città.

I due sono ancora in stato di fermo in Via Po, in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria e di ulteriori sviluppi sulle motivazioni che hanno generato la loro reazione apparentemente incomprensibile.

Red.