Il Consiglio comunale dei comizi elettorali

Tanti comizi elettorali in una sola seduta di Consiglio comunale non si erano mai sentiti. Eppure è accaduto lunedì sera, durante il dibattito per l’approvazione del bilancio di previsione, l’ultimo dell’Amministrazione Pitta in carica da cinque anni e mezzo, e realisticamente utile soprattutto a chi verrà eletto nella prossima primavera. Sono stati diversi gli interventi che poco hanno avuto a che vedere con gli aspetti strettamente legati al corposo e variegato ordine del giorno, caratterizzato soprattuto da questioni riguardanti il patrimonio dell’ente e gli adempimenti economici e finanziari, presentati dall’assessore Antonio Buonavitacola e “benedetti” dal dirigente Raffaele Cardillo. Sono passati con 15 voti favorevoli, con quello contrario del gruppo “Per la Puglia”, del meloniano Francesco di Battista, Rossella Travaglio di Azione e l’indipendente Pasquale Colucci, comunque vicino alle posizioni tutoliane.

Ma più che di conti, si è trattato principalmente di una resa dei conti, poggiata sulle dichiarazioni e valutazioni delle intenzioni programmatiche proposte dall’Amministrazione Pitta che di fatto ha visto la formazione di una nuova maggioranza.

Se poi sarà la stessa che si presenterà tra qualche mese agli elettori, questo non è nemmeno certo, mentre è sicuro che per la seconda volta sono “rientrati” Giuseppe De Sabato e Franco Ventrella, esponenti del Partito Liberal Democratico che devono averci nuovamente ripensanto, dopo essersi aggregati la prima volta a maggio 2021, salvo uscire successivamente per pesanti dissidi con il sindaco.

A ogni modo, non c’è ancora una sola coalizione formata, e chissà quando questo accadrà, poiché da qualunque parte si volga lo sguardo, si trovano spaccature e contrasti anche all’interno dei singoli partiti.

Sta succedendo con Fratelli d’Italia, dove il gruppo consiliare e la segretaeria cittadina viaggiano su binari paralleli, con il risultato che chi sta in aula non sta però conducendo le operazioni di carattere elettorale, a partire dagli accordi con eventuali partner di centro-destra.

Sta succedendo in maniera anche più eclatante nel Partito Democratico, dove il capogruppo Antonio Dell’Aquila non solo si è dimesso dall’incarico ma non si è nemmeno presentato all’appuntamento nell’aula consiliare: gli sconquassi dem sono legati a una duplice, forse triplice, linea di condotta ancora non definita del tutto, nonostante l’intervento diretto del segretario provinciale Pierpaolo D’Arienzo, chiamato a mediare tra i sostenitori del “campo largo” sul modello dello schieramento che ha vinto con Antonio Decaro le recenti elezioni regionali e chi vorrebbe continuare con la seconda esperienza con ancora Pitta al vertice, ma non escludendo la presenza di Forza Italia che in effetti è presente dal 2021 nel governo della città. Poi ci sono anche quelli che hanno una posizione ibrida, per cui la confusione regna sovrana, almeno quanto quella registrata nel gruppo che fa capo al consigliere regionale Antonio Tutolo, dove ci sono tre consiglieri comunali di “Per la Puglia” (Fabrizio Abate, Francesca Niro e Vincenzo Checchia) che ambiscono alla leadership, ma senza ancora una collocazione definita in coalizione.

Tutti e tre, comunque, hanno attaccato pesantemente Pitta non solo sul recente passato, ma anche sull’intero percorso di cinque anni e mezzo, nel quale hanno camminato insieme solo per i primi otto mesi, quando poi sono usciti polemicamente dalla maggioranza.

Le accuse hanno spaziato dalla gestione economica anche in relazione ai quasi 2 milioni di euro di fondi pubblici (comunali e regionali) spesi per “Lucera Capitale della Cultura”, alla scarsa attenzione su temi delicatissimi come rifiuti ed evasione della relativa tassa, ambiente, cimitero, lotta al degrado e manutenzione dei beni pubblici, scarsa attenzione alle categorie più fragili. L’accento sulla costante instabilità politica ha suscitato la reazione di Pitta, il quale evidentemente aveva già pronta la replica con numeri e cifre. Per sua stessa ammissione, l’intervento di oltre mezz’ora si è trasformato in un comizio in cui ha rivendicato i meriti della sua conduzione iniziata nel pieno nella pandemia Covid, evocando l’attuazione concreta dei piani urbanistici (settore nel quale ha sempre mantenuto la delega assessorile), il completamento di numerosi lavori pubblici come prima di tutto Viale Castello, l’intercettazione di decine di milioni di euro di finanziamenti, l’uscita virtuosa dal dissesto finanziario dichiarato dall’ente un anno prima del suo avvento e l’assunzione di circa 80 nuovi dipendenti comunali, peraltro rilanciando sul settore della cultura con l’annuncio del mantenimento di tutti gli eventi più importanti del 2025 anche per l’anno in corso.

Pitta ha poi anticipato che il consuntivo, in arrivo in aula presumibilmente nel mese di marzo, mostrerà un avanzo libero di bilancio vicino ai 7 milioni di euro, promettendo che sarà impiegato soprattutto per migliorare la qualità della vita dei cittadini, specie per le strade e i luoghi di maggiore fruizione.

Riccardo Zingaro