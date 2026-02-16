L'idea di un Parco dei Monti dauni

Il Gal Meridaunia vuole promuovere le creazione di un “Parco regionale” sui Monti dauni e ha cominciato a redigere un piano di studio, mettendo per il momento attorno a un tavolo il suo presidente Pasquale De Vita, assieme al delegato al Parco dell'Area Interna, e sindaco di Volturara, Vincenzo Zibisco, e al professor Massimo Monteleone dell'Università di Foggia. La promessa è che altri esperti si aggiungeranno per creare le condizioni per la creazione di quello che è stato definito uno “strumento essenziale per la valorizzazione sostenibile e lo sviluppo socio-economico del territorio”.

L’appuntamento ha fissato le prime linee guida del percorso, condividendo obiettivi, metodologie e possibili strumenti di governance. Tra i temi affrontati, risulta l'identità del futuro Parco, il coinvolgimento delle comunità locali, delle associazioni di agricoltori, allevatori e ambientalisti, la sostenibilità economica e ambientale delle azioni previste, la promozione del territorio come modello di sviluppo integrato.

“Il gruppo ha evidenziato l'importanza di un approccio condiviso e scientificamente fondato – hanno fatto sapere da Bovino - sottolineando il ruolo del Parco come motore di coesione territoriale, attrattività turistica e innovazione ambientale”.

Ma l’iniziativa ha fatto sorgere detrattori piuttosto motivati, specie nel settore agricolo e venatorio, sin dalla sua ipotesi emersa a settembre scorso durante un convegno a Biccari. Chi è contrario, argomenta che l’esperienza attuata sul Gargano sia proprio l’esempio di come non si debbano ripetere errori del genere, auto inserendo vincoli che non fanno bene alle persone, alle imprese e alla natura, considerati i divieti e le restrizioni che limitano le attività anche di aggregazione.

I primi a manifestare dissenso erano stati gli agricoltori della zona di Pietramontecorvino che avevano annunciato anche una campagna di raccolte firme e la costituzione di un comitato civico, ipotizzando proibizioni sull’uso di fitofarmaci e fertilizzanti sui terreni confinanti con i boschi, oltre a difficoltà per nuove coltivazioni o per realizzazioni di strutture o ampliamenti.

E poi ci sono il presidente e il segretario della sezione provinciale di Foggia di Federcaccia, rispettivamente Marcello Stoduto e Mino Di Chiara, i quali hanno definito il progetto “fuori luogo, inopportuno e inadeguato, una scelta disconnessa dalle reali necessità dei Monti dauni e che ostacola gli aspetti positivi e l’identità del territorio. Questa proposta viene costruita ancora una volta con grande abilità emotiva e comunicativa, ma proprio per questo merita una risposta attenta e fondata su realtà, competenza e rispetto per la complessità del tema. Questa eventuale istituzione limiterà la libertà e sfinirà l’economia di noi tutti. I borghi dei Monti dauni, intrisi di storia e tradizioni rurali, meriterebbero urgenti attenzioni per la sanità e altre strutture utili al benessere sociale. Un paesaggio che non è stato considerato di valore allorché dovevano essere installati parchi eolici. La ruralità è vissuta appieno in regioni in cui i divieti non esistono, ma ci sono programmi e stili educativi che proteggono la natura vivendola intensamente, con la partecipazione diretta attraverso attività antiche quanto l’uomo”.

Sulla stessa posizione anche ArciCaccia Foggia: “Un progetto che viene presentato come misura di tutela ambientale, ma che rischia, invece, di tradursi in un grave danno per un territorio che si è conservato nel tempo proprio grazie a chi lo abita e lo lavora quotidianamente. Non si tratta di un luogo ‘selvaggio’ da difendere dall’intervento umano, bensì un paesaggio modellato nei secoli da agricoltori, allevatori, cacciatori e comunità locali, capaci di mantenere un equilibrio complesso e virtuoso tra attività antropiche e ambiente naturale. È questo equilibrio a rappresentare il vero valore ambientale dell’area. Ignorare tale realtà significa non affrontare i problemi concreti del territorio, a partire dalla gestione della fauna selvatica”.

