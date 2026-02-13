Le nuove norme sui pozzi nei campi

L’Associazione Auser “Amici del Peperoncino” di Lucera ha organizzato per lunedì 16 febbraio, alle 18, nella sua sede di Via d’Angicourt, un incontro pubblico di approfondimento e confronto dedicato alla recente legge regionale 7/2025 sull’acqua, con particolare attenzione al tema della regolarizzazione dei pozzi.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di informare cittadini, agricoltori, associazioni e istituzioni sui suoi contenuti, analizzarne le criticità e avanzare proposte di modifica per una gestione dell’acqua più equa, sostenibile e rispettosa dei territori.

Il programma dell’incontro prevede due sessioni: nella prima è previsto l’intervento di Massimo Di Corato, referente della Provincia di Foggia per concessioni e autorizzazioni idriche, che illustrerà il quadro normativo e risponderà ai quesiti dei presenti; nella seconda, spazio all’analisi critica e alle proposte di modifica, con i contributi di Vittorio D’Alessandro, agronomo, Giosuè Del Vecchio, consigliere delegato della Provincia di Foggia alla valorizzazione dell’agricoltura e alla tutela delle risorse idriche, Antonio Tutolo, presidente della Commissione Agricoltura della Regione Puglia.

“La normativa sull’acqua riguardi tutti i cittadini – hanno spiegato i promotori - in quanto utenti domestici, e come una legge nata per fare ordine rischi, se non corretta, di penalizzare i soggetti più deboli, tra cui cittadini, anziani e realtà associative che presidiano e mantengono vivi i territori. Tutti sono invitati a partecipare, per contribuire al dibattito e far sentire la propria voce su un tema di grande rilevanza sociale, ambientale ed economica”.

Red.