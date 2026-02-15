Cercasi lavoratori in turismo e ristorazione

L'ultimo aggiornamento di Workup conferma per il nord della Puglia una forte domanda di lavoro negli ambiti del turismo e della ristorazione.

È questo quanto emerge dai dati pubblicati dai Centri per l’Impiego di Bari, Bat e Foggia di Arpal Puglia.

Nello specifico, il settore dei servizi turistici, culturali e della ristorazione guida la classifica, con il seguente dettaglio:

- Servizi ludico-ricreativi, d'intrattenimento, artistici e sportivi: 2342.

- Servizi turistici, culturali e ristorazione: 870.

- Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 139.

- Industria, Produzione, Metalmeccanico: 130.

- Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 77.

- Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 75.

- Logistica, Trasporti, Magazzini: 35.

- Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 24.

- Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 18.

- Servizi finanziari/credito e assicurativi: 17.

- Servizi socio-sanitari ed educativi: 16.

- ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 14.

- Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero: 4.

Le offerte di lavoro pubblicate possono essere consultate integralmente sull’app Lavoro per te Puglia, sul sito www.arpal.regione.puglia.it o al seguente link

