La Provincia ‘approva’ il liceo sportivo

Una delibera del presidente della Provincia, Giuseppe Nobiletti, datata solo 12 febbraio, dovrebbe essere il sigillo finale (positivo) a settimane di incertezza che hanno riguardato l’istituzione a Lucera del nuovo liceo scientifico a indirizzo sportivo, individuato dalla Regione Puglia al Convitto Bonghi.

Il provvedimento è la sostanziale presa d’atto della decisione fissata a Bari senza che in effetti ci sia stata una richiesta di parere passata da Foggia, con la specifica che verranno assunti oneri “esclusivamente per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aule già esistenti e disponibili, mentre quelli ulteriori relativi all’adeguamento delle palestre e delle strutture sportive necessarie per l'indirizzo specifico sono a totale ed esclusivo carico del Convitto, come da impegni assunti dalla scuola”.

Tuttavia gli spazi sarebbero praticamente già pronti e anche degli obiettivi con cui espletare le lezioni a beneficio della ventina di alunni che risultano aderenti al momento alla prima classe, quando mancano ancora alcuni giorni per il termine delle iscrizioni. Per l’occasione, è stato presentato un progetto di riammodernamento della zona esterna con la realizzazione di un nuovo campo di padel al coperto, oltre a uno polifunzionale di basket e volley e un altro destinato al calcio a 5. Anche la stessa palestra è già stata inserita in un piano condotto proprio dalla Provincia che provvederà, con un finanziamento europeo, alla sua completa ristrutturazione.

Ma la tempistica di approvazione della delibera così ritardata da parte della Provincia suggerisce l’esistenza di qualche anomalia che in realtà c’è stata, anzi bisognerebbe parlare più che altro di interferenze che hanno caratterizzato il percorso di avvicinamento a questo risultato per il panorama scolastico cittadino e di Capitanata, se si considera che un altro presidio omologo esiste solo a Cerignola.

A fine dicembre, per esempio, in Consiglio comunale Giuseppe De Sabato aveva criticato fortemente l’implementazione dell’offerta didattica in città, definendola “illegittima e pretestuosa, un’operazione politica fatta a ridosso della campagna elettorale delle Regionali, ignorando il fatto che a Lucera un liceo esiste già e il Convitto non ne aveva bisogno. Quali costi dovrà avere in più Palazzo Dogana?”.

E sicuramente pure a Piazza XX Settembre qualcuno non deve averla presa bene, tanto che intorno alla metà di gennaio era partito un formale diniego di qualunque disponibilità a sostenere economicamente l’indirizzo specifico, da anni piuttosto ambìto da un paio di licei foggiani, mentre dal Bonghi-Rosmini di Lucera è addirittura partita una sorta di diffida legale, firmata da un insegnante stesso dell’istituto. Si tratta della conferma indiretta di un trapelato forte risentimento emerso dagli ambienti della scuola diretta da Matteo Capra, specie nel collegio dei docenti dove sono stati soprattutto i membri lucerini (anche ex) ad animare una contrarietà però non manifestata pubblicamente. Ed è pure circolata la voce di una colletta per sostenere un possibile ricorso al Tar, comunque tutto da costruire anche in termini di legittimazione. Possibili manovre di disturbo da scrivere nel libro dei retroscena, invece è sicuro che al Convitto sono andati in fibrillazione dopo quella prima comunicazione della Provincia, tanto da far pensare perfino a un ritiro della proposta quando già erano arrivate le prime iscrizioni, con il potenziale rischio di doverle annullare e mandare in crisi le famiglie che avevano già scelto. Secondo quanto trapela dell’Ufficio scolastico provinciale, inoltre, l’organico specifico e aggiuntivo si dovrebbe aggirare su una trentina di persone, tra docenti e non docenti.

“La nostra decisione è corale di tutte le componenti – ha scritto la rettrice Antonella Falco – e si fonda su una consolidata esperienza educativa e organizzativa maturata nel corso degli anni, in particolare nella gestione dei rapporti con le società calcistiche del territorio e nazionali. Da tempo, infatti, il Convitto rappresenta un punto di riferimento per studenti-atleti, offrendo un contesto strutturato in grado di coniugare impegno scolastico, attività sportiva agonistica e vita comunitaria. Questa esperienza ha consentito di sviluppare competenze specifiche nella pianificazione dei tempi di studio e allenamento, nel dialogo costante con le società sportive e nel monitoraggio del percorso formativo degli studenti, garantendo continuità didattica e successo scolastico. L’attivazione del Liceo costituisce pertanto un’evoluzione naturale di un modello educativo già sperimentato con esiti positivi, rafforzando il ruolo del Convitto come ambiente formativo integrato, capace di promuovere valori quali disciplina, responsabilità, rispetto delle regole e spirito di squadra. La presenza di educatori e docenti qualificati permette inoltre una presa in carico educativa completa dello studente-atleta, valorizzandone le potenzialità sia sul piano scolastico sia su quello sportivo”.

Nelle ultime settimane si era visto grande entusiasmo intorno a questa nuova “creatura”, sostenuta pure da alcuni importanti personaggi sportivi, locali e non, in veste di veri e propri testimonial. Si sono prestati alla promozione il tecnico lucerino di pallavolo Carmine Fontana, l’ex alunno convittore e oggi calciatore del Foggia Giovanni Castaldi, l’ex calciatore di serie A Ivano Bonetti e gli allenatori professionisti Alessandro Lupi e Cristian Brocchi.

Riccardo Zingaro