17/02/2026 12:11:44

Strage di alberi caduti a Lucera

Tre alberi caduti nel giro di pochi minuti a Lucera, come conseguenza del forte vento che sta spazzando la città, come da allerta meteo arancione valida per tutta la Puglia fino a stasera.
Via Napoli, Via Carducci e Via Montegrappa sono i luoghi in cui grosse piante si sono abbattute al suolo. Nei pressi nel plesso Rosmini l'albero è piombato su un'auto in sosta.
Sul posto è presente la polizia locale mentre i vigili del fuoco sono alle prese con le rimozioni dei rami dalle carreggiate.

Red.

