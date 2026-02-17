Strage di alberi caduti a Lucera

Tre alberi caduti nel giro di pochi minuti a Lucera, come conseguenza del forte vento che sta spazzando la città, come da allerta meteo arancione valida per tutta la Puglia fino a stasera.

Via Napoli, Via Carducci e Via Montegrappa sono i luoghi in cui grosse piante si sono abbattute al suolo. Nei pressi nel plesso Rosmini l'albero è piombato su un'auto in sosta.

Sul posto è presente la polizia locale mentre i vigili del fuoco sono alle prese con le rimozioni dei rami dalle carreggiate.

Red.