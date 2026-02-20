Open Day sulle malattie rare

Sensibilizzare e promuovere la conoscenza sulle malattie rare è l’obiettivo del Centro territoriale di Asl Foggia, in occasione della Giornata delle Malattie Rare. Il presidio ha organizzato un Open day per accogliere pazienti, familiari, caregiver, operatori sanitari e associazioni del terzo settore, spiegare il ruolo del Centro e presentare i percorsi assistenziali e i servizi offerti.

L’appuntamento è per lunedì febbraio 2026, dalle 9.30 alle 16.30, nell’atrio del Distretto Socio Sanitario di Foggia, in piazza della Libertà 1, dove da dicembre 2024 è stata collocata la sua sede operativa.

A ricevere utenti e famiglie sarà il team composto dalla referente aziendale Maria Antonietta Candela, specialista in Pediatria e in Genetica Medica, Piera Calderisi, dirigente medico specialista in Geriatria, Margherita Cusano, dirigente psicologo e Ivana Colecchia, coadiutore amministrativo.

A livello europeo, una patologia è definita rara se ha una prevalenza inferiore a cinque casi ogni diecimila persone. Promossa su scala internazionale da Eurordis Rare Diseases Europe e coordinata in Italia da Uniamo - Federazione Italiana Malattie Rare Onlus, la campagna per il 2026 ha come focus l’accesso alle terapie e ai trattamenti anche non farmacologici.

Dal 2012 è attivo il Sistema Informativo Malattie Rare Regione Puglia, registro di popolazione che connette la rete dei presidi della Rete Nazionale con i Distretti locali, ai fini della programmazione dell’assistenza delle persone affette da malattie rare.

Nel 2025 più di 400 pazienti con malattie rare, su un totale di oltre 5.200 censiti dalla Asl, sono stati inseriti nel Sistema, di cui 100 presi in carico dal Centro che funge da raccordo tra i diversi anelli della Rete delle Malattie Rare, su scala nazionale e regionale, e la rete di prossimità costituita dai medici del territorio, riducendo la frammentazione assistenziale e assicurando continuità tra ospedale e territorio.

Il Centro Territoriale Malattie Rare offre colloqui di accoglienza, orientamento alle risorse e ai diritti, consulenze specialistiche, lavoro di rete con i servizi territoriali, raccordo con i Centri di altri regioni. Inoltre, supporta i professionisti nella gestione complessa dei malati rari e collabora con gli otto Distretti della Asl, monitorando i percorsi assistenziali e contribuendo alla raccolta e trasmissione dei dati previsti dalla rete regionale.

“Con l’Open Day vogliamo accendere un faro sulle malattie rare e sull’impatto che le stesse hanno sulla vita dei pazienti e dei loro familiari ha dichiarato Candela – perché la vita dei malati rari e delle loro famiglie resta ancora condizionata dalla mancanza di conoscenze, dalla difficoltà di avere una diagnosi e quindi una cura appropriata e continuativa, con conseguenze anche sul piano psicologico. Ogni persona ha il diritto di guardare alla vita con speranza”.

Red.