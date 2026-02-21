Scarano consigliere giuridico del Molise

Il Molise ha bisogno di regolamentare il settore delle concessioni balneari, e quindi prima di avviarsi sul complicato percorso dei bandi comunali previsti non prima del prossimo autunno, il presidente della Regione Franco Roberti ha nominato un proprio consigliere giuridico, incaricato di stabilire criteri univoci, chiari e omogenei per tutti i 35 chilometri della costa di competenza.

Si tratta di Vincenzo Scarano, avvocato di Lucera che ha quattro mesi di tempo per scrivere sostanzialmente una legge che rappresente uno dei passaggi più importanti dell’agenda politica e amministrativa del futuro a breve termine sul territorio, ma anche fornire supporto nell’altrettanto cruciale settore edilizio, per il quale sono attesi cambiamenti normativi importanti.

Il provvedimento assegna un compenso di 8 mila euro oltre alle spese, e attribuisce al professionista ampia facoltà di azione, dopo aver ravvisato che questo tipo di supporto specialistico non è totalmente disponibile negli uffici regionali di Campobasso.

Scarano è abilitato al patrocinio davanti alla Cassazione e alle Magistrature Superiori, e vanta una notevole e pluriennale esperienza nella consulenza legale giudiziale e stragiudiziale alle imprese, con particolare riferimento alla materia civile e penale economico-societaria, oltre al diritto dell'Unione Europea. Assiste numerose società private multinazionali operanti in svariati settori di business e svolge diversi incarichi di consulenza legale per conto di enti pubblici.

