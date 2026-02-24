Il supermercato a Foggia diventa teatro

La stagione teatrale “La grande deresponsabilizzazione” della Piccola Compagnia Impertinente prosegue con un appuntamento internazionale che unisce comicità, teatro fisico e linguaggio del corpo. Il 28 febbraio, alle 21, e il 1° marzo, alle 19, arriva al teatro di Via Castiglione “At the cash desk”, scritto, diretto e interpretato dall’artista slovacco Pavol Seris, tra le voci più originali della nuova scena europea.

“At the cash desk” (letteralmente “alla cassa”), è una commedia teatrale per attore solo ambientata nello strano mondo dei supermercati. L’artista unisce stand?up comedy, teatro fisico, mimo e danza. Lo spettacolo è raccontato dal punto di vista di un commesso, che porta il pubblico nel suo mondo fatto di personaggi, situazioni e storie bizzarre. Scritto e interpretato da Seris, lo spettacolo sarà adattato appositamente per Foggia in una versione bilingue inglese?italiano.

Accanto allo spettacolo, l’artista terrà anche un workshop intensivo il 26 e il 27 febbraio, dalle 19 alle 22, dedicato al movimento corporeo, alla pantomima e alle tecniche di danza contemporanea.

Nel laboratorio verranno proposti esercizi fisici diversi, ma uniti da un’unica idea: usare il corpo come guida e strumento principale. Ogni esercizio preparerà il successivo lavorando su parti e funzioni del corpo (respiro, postura, equilibrio, movimento), così il percorso risulterà continuo e coerente.

I partecipanti lavoreranno sul movimento del corpo in assoli, in coppia e in gruppo. Sperimenteranno esercizi di mimo e l’uso di oggetti immaginari, insieme a tecniche di danza contemporanea, gesti o impulsi. L’obiettivo principale è lavorare in modo creativo con il proprio corpo e aprire nuove possibilità per la futura pratica teatrale.

“Ospitiamo un artista europeo per un appuntamento speciale – ha dichiarato Pierluigi Bevilacqua, direttore artistico della PCI - in uno spettacolo a metà tra comicità in stile stand?up comedy e un lavoro che basa il suo valore sull’interazione con il pubblico e sulla forza espressiva del corpo. La Piccola Compagnia Impertinente si è sempre distinta per aver scelto di parlare al proprio pubblico attraverso linguaggi diversi, anche lontani dalla tradizione, come quello che si vedrà sul palco nel weekend del 28 febbraio e 1° marzo. Pavol si fermerà anche per due giorni di workshop, aperto agli attori che vogliono imparare le tecniche di comunicazione attraverso il linguaggio corporeo, il mimo e l’espressività fisica”.

Informazioni sui biglietti: 329.3848435 e 0881.1961158.

La biglietteria è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 20.