Una grande mostra sulla diga di Occhito

Resterà aperta anche per tutta l’estate “Carlantino e la diga, il lavoro degli uomini divenuto ingegno”, un’imponente mostra fotografica dedicata al secondo invaso in terra battuta più grande d’Europa, infrastruttura che fornisce acqua all’intera provincia di Foggia.

L’evento espositivo, con immagini storiche e contemporanee, è organizzato dal Comune, dall’associazione Archeotrekking Occhito e dal Consorzio di Bonifica della Capitanata ed è stato inaugurato ieri sera nelle sale allestite in Largo Taverna n.13, a cura degli architetti Maria Maggio e Orazio Pastore, dell’archeologa Antonella Frangiosa, del presidente dell’associazione e responsabile della custodia del museo archeologico di Carlantino, Pasquale Capozio.

La mostra è stata possibile grazie a un importante e prezioso lascito fotografico di oltre 700 scatti di Donato Guerrera, lavoratore presente sul cantiere di Occhito sin dalle prime fasi di costruzione nel 1958. Questo straordinario materiale consente oggi di raccontare l’opera, il lavoro degli uomini e le scelte tecniche intraprese. La mostra si propone di accompagnare il visitatore in un viaggio fatto di scenari sospesi, attraverso un percorso costruito su ricordi, racconti ed emozioni di chi ha vissuto la progettazione e la costruzione, oltre allo stupore di chi oggi ne scopre le fasi di realizzazione.

La mostra si articola in cinque sezioni. La prima si intitola “Com’era la valle” e racconta il paesaggio e i primi rilevamenti; la seconda si chiama “Oltre la superficie” e riferisce della costruzione della galleria; la terza è denominata “Governare l’acqua” e descrive il sistema della diga (il vascone, gli sfiatatoi e le paratie); la quarta si intitola “Macchine e uomini” e racconta del grande cantiere tra tecnica e lavoro umano; l’ultima sezione, nominata “L’opera prende forma”, rappresenta le ultime fasi del cantiere.

“La diga di Occhito è un’opera monumentale che ha scritto e cambiato il destino di un intero territorio, trasformandolo, incidendo economicamente, socialmente e mutando perfino il clima e il patrimonio floreale e faunistico di una vasta area a cavallo tra Puglia e il Molise – ha spiegato il sindaco Graziano Coscia – e quindi rappresenta un evento di importanza storica, perché riconnette passato, presente e futuro”.

Si tratta del prologo di quanto è in programma giovedì 12 marzo, alle 17.30, nella biblioteca comunale, con un incontro pubblico incentrato su storia e futuro della diga di Occhito, moderato dal giornalista Nicola Maggio. Interverranno lo stesso Coscia, Daniela Cafano, consigliera comunale con delega alla Cultura; Raffaele Piemontese, assessore regionale alle Infrastrutture; Antonio Tutolo, presidente della Commissione regionale Agricoltura, Attività Produttive e Turismo; Leonardo Cavalieri, consigliere della Provincia di Foggia.

Saranno presenti, inoltre, Gianfranco Paolucci, sindaco di Macchia Valfortore e presidente di Anci Molise; Pasquale Marchese, sindaco di Castelluccio Valmaggiore e presidente dell’Area Interna Monti Dauni; Noè Andreano, vice presidente Anci Puglia e sindaco di Casalvecchio e sono annunciate le partecipazioni dei rappresentanti istituzionali del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, Acquedotto Pugliese e Consiglio Nazionale delle ricerche.

