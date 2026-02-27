Casa Sollievo ancora primo ospedale al sud

Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo si è riconfermata anche per il 2026 primo classificato tra gli ospedali del Mezzogiorno nell’annuale classifica italiana dei World’s Best Hospitals (“I migliori ospedali del mondo”) redatta dalla rivista americana Newsweek, in collaborazione con la società Statista, leader mondiale nella ricerca, raccolta ed elaborazione dati statistici.

Sono stati recensiti più di 2.500 presidi di 32 nazioni diverse selezionate in base a molteplici fattori di comparabilità, come ad esempio standard e aspettativa di vita, dimensione della popolazione, numero di ospedali e disponibilità di dati.

La metodologia utilizzata per il ranking di quest’anno ha preso in considerazione i seguenti dati, elencati in ordine di importanza e di peso attribuito nella composizione del dato numerico finale: raccomandazioni di esperti, tra cui medici, dirigenti ospedalieri e altri professionisti sanitari; parametri di qualità ospedaliera; dati esistenti sull'esperienza dei pazienti; sondaggio di Statista sull'implementazione delle misure di esito riferite dai pazienti Patient Reported Outcome Measures, questionari standardizzati e convalidati compilati dai pazienti per misurare la loro percezione del benessere funzionale e della qualità della vita).

Il punteggio finale è 71,74%, precedendo un altro ospedale pugliese, mentre a livello nazionale si tratta della 36esima posizione su 133.

Nel 2025 è stata registrata una diminuzione dei ricoveri a bassa complessità, a favore di quelli ad alta complessità, con un conseguente incremento del 3% del peso medio rispetto all’anno precedente.

Mentre il trend dei pazienti extraregionali si mantiene coerente con il tetto assegnato dalla Regione, l’ospedale si conferma un argine ai “viaggi della speranza” dei pugliesi al nord: nell’ultimo triennio, i pazienti regionali sono aumentati del 14%, dato che può esser letto sia come un minor esodo dei pazienti fuori dalla Puglia sia come una maggiore attrattività nei confronti dei pazienti provenienti dalle province.

Relativamente ai ricoveri, quasi il 13% è rappresentato da pazienti extra-regionali, di questi una buona parte proviene principalmente da Calabria, Campania, Basilicata e Molise. Altri dati significativi sono rappresentati dalle procedure chirurgiche che nell’ultimo periodo si sono attestate sulle 30.000 annuali.

Anche in campo oncologico, i dati sono in costante crescita. All’anno vengono accolti circa 9.000 pazienti, seguiti lungo tutto il percorso diagnostico, medico e chirurgico. Una attività che da sola rappresenta il 23% del volume di assistenza sanitaria complessiva erogata.

