Asl e Coldiretti per la sicurezza in agricoltura

Un hub per promuovere le buone prassi in agricoltura, dal coltivatore diretto alle grandi aziende, e garantire sicurezza a tutti i lavoratori. Asl Foggia e Coldiretti Foggia hanno siglato il protocollo d’intesa con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e la sicurezza e tutelare la salute nel comparto agricolo, settore trainante per l’economia della Capitanata.

Il documento è valido tre anni, con possibilità di proroga, ed è stato firmato dal commissario straordinario Antonio Nigri e dal direttore dell’associazione di categoria, Lorenzo Belcapo. Presente anche il professore Roberto Zefferino, docente di Medicina del Lavoro all’Università di Foggia, in qualità di referente del progetto al quale è stato affidato il coordinamento delle attività.

L’agricoltura rappresenta un ambito strategico per la promozione della sicurezza ed è inserito negli obiettivi del Piano nazionale e regionale di Prevenzione, a conferma della necessità di azioni strutturate e condivise. L’ultimo report Inail sugli infortuni e sugli incidenti mortali sul lavoro in ambito agricolo, evidenzia una situazione ancora critica in Capitanata. Nei primi sei mesi del 2025, sono stati registrati sette decessi in agricoltura, su 38 registrati in Puglia, con un aumento dell'11,76% rispetto allo stesso periodo del 2024.

In questo contesto, si inserisce l’accordo concepito per fornire al mondo agricolo indicazioni puntuali per l’adozione degli obblighi previsti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro e per mettere a regime strumenti di prevenzione capaci di migliorare le condizioni di vita di tutti i lavoratori, compresi gli stagionali. La collaborazione è finalizzata a una migliore gestione delle problematiche connesse alla sicurezza sul lavoro nel mondo agricolo, supportando lavoratori, datori di lavoro e medici competenti nella gestione degli obblighi di legge.

Tra le tematiche che saranno affrontate in maniera coordinata c’è la redazione del Documento di valutazione rischi, l’elaborazione dei Piani di Sorveglianza sanitaria e la promozione di attività di formazione sugli adempimenti previsti dal legislatore. Datori di lavoro, medici e responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione opereranno in un Hub che consentirà di fruire di buone prassi e strumenti operativi per la prevenzione e la sicurezza. Asl Foggia, inoltre, potrà accedere a dati di valutazione dei rischi, rafforzando l’osservazione epidemiologica del settore e affinando le strategie preventive sul territorio.

“Il coordinamento scientifico delle attività – ha riferito Zefferino – consentirà di uniformare criteri e strumenti, creando un modello replicabile e basato sull’evidenza. L’accesso ai dati, inoltre, permetterà di potenziare l’analisi epidemiologica e di orientare in modo sempre più mirato le strategie di prevenzione”.

Red.

