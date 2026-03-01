Gli uffici comunali cambiano ancora sede

Cambia per la terza volta, in poco più di un anno, la previsione della Giunta Pitta per le nuove collocazioni di alcuni settori e singoli uffici comunali, per i quali erano state già date disposizioni a gennaio e luglio dell’anno scorso.

L’ultime risale a qualche giorno sulla base di due recenti evenienze: i locali al piano terra dell’edificio scolastico Tommasone non sono più nella disponibilità dell’ente, mentre il secondo piano di Palazzo De Troia è tornato "libero", a seguito della rinuncia da parte di Arpal Puglia di voler ospitare il Centro per l’Impiego operante in Piazza Murialdo.

Da qui l’idea di allestire proprio in Piazza Nocelli una sorta di unico “polo tecnico” con accentramento di personale e terminali, anche per avere maggiore efficienza di erogazione di servizi alla cittadinanza, indirizzando sul posto il quarto e quinto Settore che si occupano rispettivamente proprio di lavori pubblici, manutenzione e patrimonio e l’altro di urbanistica, attività produttive, energia e finanziamenti Pnrr.

Tutto questo, non fosse altro perché diversi uffici afferenti ad un medesimo dirigente si trovano collocati in strutture diverse, con dispendio di tempo ed energie.

Il quarto sarebbe quindi destinato a una parte del piano terra dell’immobile ancora chiuso da anni dopo la sua riqualificazione strutturale, e al secondo piano ci andrebbe il quinto settore, sebbene debba attendere ulteriori interventi di rifunzionalizzazione per renderlo maggiormente adatto alla nuova finalità, compreso un intervento di riparazione di una porzione di tetto.

Nel frattempo, è stata presa la decisione (ancora temporanea) di invertire due tipologie di ufficio: le “Opere Pubbliche” (IV Settore) nei locali al piano terra della palazzina di Via Salvo d’Acquisto, dove attualmente ci sono quelli dell’Urbanistica; la “Illuminazione votiva” (V Settore) nei locali di Corso Garibaldi dove ora sono gli Uffici “Opere Pubbliche”.

Di conseguenza, gli uffici Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Uma e Affari Generali, Toponomastica, Censimento e Aire saranno accorpati tutti al primo piano del Palazzo De Troia, in Piazza Nocelli, praticamente com’era fino a qualche anno fa.

r.z.