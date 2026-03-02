Rubino e Marchese nel tavolo Terzo Settore

C’è anche Foggia nella nuova composizione del Tavolo Regionale del Terzo Settore istituito dall’articolo 15 della Legge Regionale 11 luglio 2025, n. 11, “Disposizioni in materia di promozione dell’attività degli enti di Terzo settore”.

Convocato e presieduto dall’assessore regionale al Welfare o suo delegato, è lo strumento attraverso il quale gli enti partecipano al confronto e alla concertazione con la Regione sulle politiche del settore. La partecipazione è a titolo gratuito e non comporta oneri per l’amministrazione regionale.

Le designazioni sono state formalizzate dal Forum Terzo Settore Puglia, con la designazione dei nove componenti, nel rispetto dei criteri di rappresentanza territoriale e pluralismo previsti dalla normativa.

Per la provincia di Foggia, sono Carlo Rubino, vice presidente del Centro Servizi Volontariato, in qualità di componente titolare in rappresentanza delle organizzazioni di volontariato, e Pasquale Marchese, presidente del Csv, in qualità di componente sostituto per CSVnet Puglia, Confederazione regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato della Puglia – Ets.

La loro presenza assicurando al territorio una partecipazione diretta nella definizione delle politiche di promozione e sostegno agli enti del Terzo Settore.

Red.

