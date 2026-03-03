Mercuri nuovo presidente Cia Agricoltori

È Rino Mercuri il nuovo presidente di Cia Agricoltori Italiani Capitanata. Imprenditore agricolo di Foggia, 44 anni d’età, prende il testimone da Angelo Miano, a seguito dell’assemblea elettiva provinciale dell’organizzazione guidata in Puglia da Gennaro Sicolo. Completamente rinnovato il Comitato consultivo provinciale: sarà composto da nove persone in rappresentanza di tutte le aree della provincia di Foggia: capoluogo, Monti Dauni e Lucera, Gargano, Basso Tavoliere, Alto Tavoliere, Cinque Reali Siti, le grandi zone agricole di Manfredonia, San Severo e Cerignola. Tanti gli ospiti istituzionali e gli esponenti delle associazioni agricole, territoriali e sindacali presenti ai lavori dell’assemblea, tra i quali il consigliere regionale Antonio Tutolo, presidente della Commissione Agricoltura della Regione Puglia; i consiglieri regionali Nicola Gatta e Giannicola De Leonardis. Al tavolo dei relatori, il direttore provinciale Nicola Cantatore e i componenti Silvana Roberto e Andrea Iaffaldano.

Angelo Miano, da presidente uscente, ha illustrato la sua relazione incentrata su ciò che è stato fatto e quanto c’è ancora da fare per dare impulso allo sviluppo dal comparto. Ha rivendicato con orgoglio i risultati conseguiti con il rinnovo dei contratti provinciali dei lavoratori agricoli, l’impegno di denuncia e proposta su questioni centrali come viabilità e infrastrutture a servizio dell’agricoltura, i trasporti, la sicurezza nelle campagne, le azioni formative, informative e sulla prevenzione dei rischi connessi al lavoro agricolo. Fondamentale, poi, si è rivelata l’azione sull’annosa questione dell’approvvigionamento idrico-irriguo, con al centro la vicenda della condotta dal Liscione. Di assoluto rilievo la battaglia condotta su Granaio Italia e quella sulla crisi della cerealicoltura, una lotta che deve proseguire con rinnovato vigore.

