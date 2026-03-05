Via all’Anagrafe nazionale assistiti

Dal 1° marzo è in funzione l’Anagrafe nazionale assistiti, integrata con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (che riunisce quelle comunali). Il passaggio è avvenuto ieri in Puglia, in contemporanea con le altre regioni italiane. È prevista da un Dpcm del 1° giugno 2022, banca dati centralizzata che raccoglie le informazioni anagrafiche e amministrative dei cittadini iscritti al Servizio sanitario nazionale e supera la frammentazione delle singole anagrafi regionali.

I cittadini non dovranno compiere alcuna operazione. Il passaggio dei dati già in possesso dell’anagrafe comunale saranno rese disponibili automaticamente a quella sanitaria. Il nuovo sistema ha, infatti, l’obiettivo di semplificare le procedure, riducendo i passaggi burocratici ed è destinata a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale, con dati sanitari accessibili in maniera uniforme e aggiornata in tutte le regioni; evitare disallineamenti tra anagrafe sanitaria e anagrafe dei comuni; maggiore efficienza nei servizi sanitari, facilitando le prenotazioni e la gestione delle prescrizioni; continuità dell’assistenza, anche in caso di spostamenti, con dati disponibili rapidamente anche in situazioni di emergenza.

Numerosi i vantaggi per i cittadini. Il primo: in caso di cambio di residenza, ad esempio, i nuovi dati inseriti nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente saranno “visti” dall’Anagrafe nazionale assistiti che ne darà comunicazione alla Regione o Provincia autonoma e all’Asl di competenza e, contemporaneamente, provvederà ad aggiornare nel proprio sistema i dati (senza che il cittadino debba recarsi negli uffici Asl). In questo modo anche la procedura di scelta del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a seguito di un cambio di residenza, diventa più semplice.

Red.