Un filo sartoriale che tiene insieme le donne

C’è un filo invisibile ma resistentissimo che unisce la determinazione manageriale, la lungimiranza politica e la sapienza artigianale, e tiene insieme il laboratorio sartoriale "Piccolo Mondo Antico". L’iniziativa ha trovato spazio anche alla Business Tourism Management di Bari, all’interno dello spazio riservato alle Associazioni “Rete dei Comuni Sostenibili” e “Per il meglio della Puglia, portando con sé un elemento caratteristico dei Monti dauni, precisamente allestito a Carlantino.

Manifesto di resistenza culturale e propositività, nata da un’alleanza strategica tra formazione e territorio. A condurre le attività c’è l’ente di Lucera denominato “In Formazione”, diretto da Maria Malvina Paolozza che è andata oltre la gestione tecnica: "Valorizzare le aree interne non è un esercizio di stile, ma un atto di amore e di coraggio – ha riferito – e personalmente ho infuso in questo progetto tutta la mia passione, perché credo fermamente che il futuro dei piccoli centri passi attraverso un'alta formazione capace di generare identità e bellezza. Il mio impegno è dimostrare che siamo pronti a parlare al mondo con un linguaggio di eccellenza".

Il progetto in effetti ha trovato terreno fertile grazie alla sensibilità dell'Amministrazione comunale del paese della diga di Occhito, scommettendo su un’idea che ora promette di dare risposte concrete alla comunità.

Il sindaco Graziano Coscia ha creduto fin da subito nel potenziale del laboratorio come motore di coesione sociale e crescita economica, sostenendo la scelta di puntare su una formazione di qualità superiore.

La consigliera comunale Daniela Cafano (delegata alla Cultura, Turismo e Valorizzazione del territorio) lo ha inserito in una cornice di promozione turistica integrata, cogliendo l'essenza delle "arti lente" come attrattore per un turismo esperienziale e colto, trasformando il saper fare del laboratorio in un vero e proprio "brand" territoriale.

La traduzione pratica di questa visione è stata affidata alla maestria dell'insegnante e stilista Elvira Catignano, sotto la cui guida le allieve hanno scoperto (o riscoperto) tecniche sartoriali d'altri tempi, reinterpretate con rigore e creatività. Il "Metodo Elvira" è diventato sinonimo di qualità assoluta, portando le donne a superare i propri confini e a guardare con ambizione al mercato oltre l'ambito locale.

