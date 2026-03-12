Una domenica a tutta mountain bike

È dedicata alla memoria di Gianpier Clima, film maker giramondo e spirito libero autentico interprete della filosofia della mountain bike, la prima tappa del circuito South Experience 2026. Il 15 marzo è la Puglia a inaugurare il calendario, alla scoperta dei Monti dauni, poi sono previste altre nove giornate tra Puglia e Campania, grazie a un’idea di Alfonso Cassella per promuovere il territorio e valorizzare le aree interne.

Anche quest’anno, per la quinta edizione consecutiva, l’organizzazione è affidata all’Asd MTB Puglia, guidata dal presidente Francesco Velluto, assieme a Giancarlo Casoli, presidente del Comitato provinciale Federciclismo Foggia. Domenica 15 marzo, si partirà alle 9 da Biccari, e la Masseria Lauri, sulla Strada Provinciale 132, ospiterà il raduno dei partecipanti.

Sono due i percorsi stabiliti: il primo è Easy, si snoda lungo la Via Francigena e le arterie rurali fino a Lucera, con tappe prevista alla cattedrale e al castello. Si pedala per circa 35 chilometri su fondo misto, asfalto e ghiaia, con dislivello minimo (circa 200 metri). L’escursione è aperta a tutti, percorribile con mountain bike, bici gravel o da cicloturismo.

Il percorso più impegnativo, Hard, con salite e discese tecniche, invece, conduce i partecipanti proprio al borgo di Biccari, per poi salire su Monte Cornacchia, la vetta più alta della Puglia con i suoi 1.151 metri. Si passa attraverso il Sentiero Frassati e i nuovi trail per mountain bike dell’area boschiva di Biccari. È prevista una sosta al lago Pescara, con ristoro al Parco Daunia Avventura. È un percorso panoramico di eccezionale bellezza, ma adatto solo a pedalatori esperti. Sono richieste abilità di guida in fuoristrada, buona forma fisica e attrezzatura adeguata.

Durante l’evento, sarà intitolato un sentiero, nell’area del Monte Cornacchia, proprio a Clima, scomparso il 21 gennaio scorso. In sella alla sua Mtb ha raccontato il territorio, trasmettendo nei suoi video reportage tutta la passione per una terra che amava profondamente.

Red.

Informazioni e iscrizioni: 328-2873800 o 346-2179600