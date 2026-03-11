Tutoliani ancora divisi e senza guida

Detto del lento e complesso processo di formazione dello schieramento di centro-destra per le elezioni comunali, e del percorso accidentato e travagliato attraverso cui il sindaco Giuseppe Pitta sia riuscito a strappare la leadership del centro-sinistra locale sotto forma di "campo larghino", il terzo incomodo sarà quello aggregato intorno al consigliere regionale Antonio Tutolo che sull'argomento non ha ancora proferito parola pubblica.

In realtà si dovrebbe parlare di nucleo dis-aggregato, perché come successo esattamente sei anni fa, quando bisogna prendere decisioni interne e fare scelte, allora spuntano gli scontenti e i delusi, praticamente tutti caratterizzati da una presunta e auto attribuita migliore capacità politica e gestionale rispetto agli altri. Sono quelli che dal 2020 hanno fatto parte della minoranza ma non hanno fatto praticamente mai opposizione, nonostante le praterie a disposizione mostrate dal governo di Pitta.

C'è chi siede in Consiglio comunale dal 2014 ma non ha ancora capito molte cose, perfino quali siano le prerogative del proprio status, e soprattutto che una candidatura a sindaco si costruisce negli anni con studio, impegno quotidiano e coraggio. Eppure hanno avuto davanti l'esempio più evidente, visto che Tutolo ha indossato la fascia tricolore dopo aver dato per cinque anni il letterale tormento a Pasquale Dotoli chi si è trovato suo malgrado nella tempesta perfetta, con la peggior opposizione (per lui) e la peggior coalizione dalla sua parte. I due schieramenti si sono incontrati alla fine nell'adozione del Piano Urbanistico Generale, passaggio storico che non a caso avvenne in campagna elettorale tra sfidanti.

Il nocciolo della coalizione sarà certamente "Per la Puglia" con la quale Tutolo è stato eletto a Bari, rappresentando quindi subito la prima anomalia rispetto alle indicazioni di unione allargata arrivate direttamente dagli ambienti del centro-sinistra, presidente Antonio Decaro compreso. Quanto questa decisione possa incidere su assetti ed equilibri dei prossimi mesi anche ai livelli superiori a quelli regionali bisognerà attendere i nomi dei contendenti del probabile ballottaggio, e soprattutto il comportamento di coloro che non saranno coinvolti direttamente. Anche in questo caso, il front man dello schieramento non c'è nonostante proprio Tutolo possa essere della partita, ma ora è soltanto questione di due opzioni: registrare un approccio più parentale con l'investitura di suo congnato Vincenzo Checchia, o ricorrere alla designazione di un esponente della società civile, magari in ambito sanitario che di questi tempi sarebbe da sola tutto un programma.

