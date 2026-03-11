Otto concerti aperitivo con Suoni del Sud

Dopo lo straordinario successo delle scorse edizioni, che hanno visto una partecipazione di pubblico sempre più attenta e calorosa, l’Associazione musicale “Suoni del Sud” rinnova l’appuntamento con una delle sue rassegne più amate: i Concerti Aperitivo. Un’iniziativa che trasforma la domenica mattina in un momento di incontro culturale e convivialità, unendo il prestigio della grande musica dal vivo al piacere di un brindisi condiviso.

Il cartellone di quest'anno, ospitato nella raffinata cornice della Sala Fedora del Teatro Umberto Giordano, propone otto appuntamenti capaci di esplorare mondi sonori molto diversi tra loro. Tuttavia, a causa del perdurare delle restrizioni che interessano il Teatro, l’Associazione ha provveduto alla delocalizzazione dei primi appuntamenti della rassegna: il debutto del 15 marzo, con le sperimentazioni al violoncello di Alberto Casadei in “Cello Hacked”, si terrà infatti presso la Sala Mazza del Museo Civico di Foggia, in Via Nigri.

Seguirà, il 29 marzo, “Ride bene chi ride a Napoli”, con il cantattore Vincenzo De Michele e il quartetto La Rivista. La rassegna proseguirà il 19 aprile con il talento virtuosistico del pianista cinese Zhang Zhiqiao, vincitore del Concorso “Monopoli”, e il 10 maggio con le atmosfere d’oltreoceano dell’Americas Trio Fleyer con Oscar Bellomo e Gianvito Pulzone alle chitarre e Giovanna D'Amato al violoncello.

Dopo la pausa estiva, i concerti riprenderanno il 4 ottobre con “Sorella Aqua”, un omaggio a San Francesco affidato ai Meridies – Cello Quartet e alla voce di Erminio Truncellito, seguito il 18 ottobre dal racconto musicale dedicato all'icona Coco Chanel, che vedrà protagonisti il soprano Libera Granatiero, Gabriella Orlando al pianoforte e Giuseppe Nese al flauto in “Le Blanc et le Noir”.

Gli ultimi due incontri di novembre saranno dedicati al grande pianismo di Antonio Di Cristofano, l'8 novembre, e al suggestivo itinerario tra i cantautori italiani (da Dalla a Battiato) proposto da Pantaleo Annese con la Soundiff Pop Ensemble in “Samarcanda” il 22 novembre.

Come da tradizione, il valore aggiunto della rassegna è l’aperitivo finale offerto presso il “Bar Maluì”. Al termine di ogni concerto, gli spettatori potranno trascorrere un momento di relax, sorseggiando un drink e incontrando personalmente gli artisti in un clima informale e stimolante.

La rassegna è organizzata dall’Associazione “Suoni del Sud”, presieduta da Libera Granatiero, in stretta collaborazione con il Teatro “Umberto Giordano” e il Conservatorio di musica Giordano, avvalendosi del prezioso contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. La direzione artistica è curata da Marco Moresco.

Per partecipare a questi appuntamenti domenicali (ingresso ore 10.30, sipario ore 11.00), è possibile acquistare il biglietto singolo al costo di 8 euro il giorno del concerto. Un’attenzione particolare è riservata agli abbonati della stagione principale, che potranno accedere ai concerti aperitivo con un ticket ridotto di 6 euro. In considerazione della situazione logistica legata alle sedi, per tutte le informazioni sulla disponibilità dei posti e per conferme sulla location dei singoli eventi è attivo il numero 324.5912249, oppure è possibile consultare il sito ufficiale www.suonidelsud.com.

