Il ‘tubone’ (sulla carta) si sta allungando

L’opera di collegamento idrico tra la diga molisana del Liscione e quella pugliese di Occhito continua a mostrare piccoli ma costanti passi avanti, come quello di venerdì scorso a Bari dove si è tenuto un incontro animato dal presidente di Molise Acqua, Vincenzo Napoli, il quale ha illustrato le caratteristiche del progetto da redigere, e per il quale sono già disponibili 15 milioni di euro messi a disposizione del Governo Meloni.

Al tavolo erano seduti il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, il suo capo di gabinetto, Davide Pellegrino, il consigliere regionale Antonio Tutolo il collega molisano Massimo Sabusco, delegato alle risorse idriche.

Nel corso della riunione sono stati affrontati due temi principali. Il primo ha riguardato una ricognizione sullo stato e le prospettive evolutive dello schema idrico del Liscione e in questo ambito è stata condivisa l’indicazione arrivata dal Molise di sviluppare la distribuzione anche per rispondere al fabbisogno irriguo delle Piane di Larino, eventualità ritenuta coerente con il tracciato ipotizzato della futura infrastruttura di collegamento diretta verso il nodo idraulico del cosiddetto “ripartitore” di Finocchito.

Un secondo tema affrontato è stato l’avvio di un confronto preliminare sui contenuti di un accordo istituzionale tra Puglia e Molise, che dovrà essere definito con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati alla pianificazione di bacino, alla realizzazione delle opere e alla successiva gestione delle infrastrutture idriche.

Tra le novità emerse, c’è anche la previsione di realizzazione di un campo fotovoltaico della potenza di 5 megawatt a diretto sostegno dell’impianto di sollevamento, così da mitigare i costi energetici di esercizio.

I partecipanti si sono già dati un altro appuntamento nelle prossime settimane, in vista di ulteriori approfondimenti e per ampliare il confronto con tutti gli attori coinvolti, tra cui il commissario di governo Nicola Dell'Acqua e lla segretaria generale dell'Autorità di Bacino, Vera Corbelli.

“Ringrazio la Regione Molise e il presidente per il clima di collaborazione e per la disponibilità dimostrata ad affrontare insieme una questione strategica come quella della gestione delle risorse idriche – ha dichiarato Decaro – perché l’obiettivo è costruire un percorso condiviso che consenta di valorizzare al meglio le disponibilità del sistema del Liscione, garantendo da un lato lo sviluppo irriguo delle Piane di Larino e dall’altro una maggiore sicurezza idrica per la Capitanata e per l’intero sistema pugliese. Per la Puglia il nodo di Finocchito rappresenta un’infrastruttura strategica su cui abbiamo già investito negli ultimi anni. Qui è stata realizzata una nuova vasca di accumulo con una capacità di circa 70 mila metri cubi, che si affianca a quella già esistente da 20 mila. Si tratta di un sistema che riceve l’acqua proveniente da Occhito e che consente di distribuirla sia alla rete irrigua sia all’impianto di potabilizzazione dell’Acquedotto Pugliese, destinato agli usi civili. In questo stesso punto confluiranno anche le risorse che arriveranno dal collegamento con il Liscione, così da acquisire fino a 60 milioni di metri cubi di acqua all’anno, rafforzando la capacità di risposta a ridosso del confine tra le due regioni. Questo lavoro comune dimostra che una gestione cooperativa dell’acqua può produrre benefici concreti per i cittadini, per l’agricoltura e più in generale per lo sviluppo del Mezzogiorno”.

“Sono soddisfatto dell'esito del primo incontro tecnico-politico – ha aggiunto Tutolo – perché era composto da figure competenti e pienamente consapevoli della portata strategica di questa infrastruttura. Da tempo mi batto perché la questione della condotta venga affrontata con serietà e continuità, e oggi posso dire che le premesse sono finalmente quelle giuste. La preparazione e l’attenzione con cui il presidente Decaro sta seguendo il dossier rappresentano un elemento di forte garanzia, così come la disponibilità e la collaborazione dimostrate dal Molise, che considero fondamentali per arrivare a una soluzione condivisa. Parliamo di un’opera decisiva per la sicurezza idrica della Capitanata, per lo sviluppo agricolo delle Piane di Larino e per l’intero Mezzogiorno. La speranza, e l’impegno che metteremo in campo, è che questo percorso porti presto ai risultati che cittadini e imprese attendono da anni”.

Ma c’è stato spazio anche per una polemica a distanza, su un’asse fin troppo delicato e che interesse direttamente il mondo agricolo. L’ha innescata il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Gatta, peraltro proprio vice di Tutolo nella commissione Agricoltura: “Finalmente qualcosa si muove, quel primo tavolo tecnico rappresenta un segnale importante verso la realizzazione della grande condotta idrica che dal Liscione potrà portare acqua in Puglia e, in particolare, in Capitanata. È bene ricordarlo a chi in queste ore sembra dimenticarlo: questo primo passo è stato possibile grazie allo stanziamento del Governo Meloni per la progettazione della grande infrastruttura che, bandendo ogni forma di populismo, ha mosso passi concreti. Un risultato per il quale ringrazio il sottosegretario all’Agricoltura Giacomo La Pietra e la senatrice Anna Maria Fallucchi, che si sono spesi con determinazione su questo dossier. La crisi idrica che da anni colpisce la provincia di Foggia è ormai strutturale e non più rinviabile. Per troppo tempo si è parlato senza agire. Oggi, invece, si compiono i primi passi concreti. Il Governo ha dimostrato di voler affrontare seriamente il problema, stanziando le risorse per la progettazione della condotta. Ora serve proseguire su questa strada, perché si tratta di un’opera strategica che richiederà investimenti importanti. Da parte mia continuerò a sollecitare il Governo affinché vengano individuati i fondi necessari per rafforzare il sistema idrico collegato al Liscione. Allo stesso tempo vigilerò affinché la Regione faccia la sua parte, senza ritardi e senza alibi, completando tutti i passaggi necessari per arrivare alla realizzazione dell’opera. La Capitanata non può più aspettare: dalle parole bisogna passare definitivamente ai fatti”.

La risposta di Tutolo è arrivata nel giro di qualche ora: “La Regione sta svolgendo pienamente il ruolo che le compete: costruire un percorso condiviso con il Molise, definire un accordo istituzionale chiaro e garantire che l’infrastruttura si inserisca in una pianificazione coerente con le esigenze dei territori. È un lavoro che richiede collaborazione e metodo, non improvvisazioni, e che sta procedendo nella direzione giusta. Per questo mi sorprende leggere da Gatta che la Regione dovrebbe ‘fare la sua parte’. A cosa si riferisce esattamente? Il dubbio è che non abbia colto fino in fondo lo stato dell’arte. Ad oggi, da parte del Governo, non è stato stanziato un solo euro per la realizzazione della Condotta del Liscione. I finanziamenti richiamati dal consigliere riguardano esclusivamente la progettazione. È certamente un passaggio utile, ma non sufficiente. Ed è legittimo chiedersi perché, invece di limitarsi a esprimere ringraziamenti, non si sollecitino i propri rappresentanti a Roma affinché si impegnino a reperire e far stanziare le risorse necessarie per l’opera. Vale la pena ricordare che quei fondi, quando arriveranno, saranno destinati al Molise, mentre la Puglia dovrà provvedere autonomamente alla realizzazione dei 5 chilometri e mezzo di condotta sul proprio territorio. Un aspetto curioso della vicenda che spesso viene trascurato nel dibattito pubblico: l’infrastruttura è condivisa, ma il finanziamento non lo è. La Puglia farà la sua parte, come è giusto, ma non potrà certo essere considerata beneficiaria dei finanziamenti del Governo. Il percorso avviato in queste settimane rappresenta un passo avanti importante per la definizione dello schema idrico del Liscione. La disponibilità della Struttura commissariale a coordinare progettazione e iter autorizzativo è un elemento positivo, perché consente finalmente di affrontare in modo ordinato e con poteri straordinari un’infrastruttura strategica per la sicurezza idrica della Capitanata e per lo sviluppo agricolo delle Piane di Larino”.

