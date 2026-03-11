Due giorni tutti per Ruggiero Bonghi

Come già annunciato il mese scorso, il Comitato provinciale di Foggia dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano promuove un convegno di studi dal titolo: “Ruggiero Bonghi nella storia d’Italia (1826-1895)”, articolato in due giornate di lavori tra Foggia (venerdì 13 marzo) e Lucera (sabato 14 marzo 2026).

L’occasione è data dal bicentenario della nascita (Napoli, 1826 - Torre del Greco, 1895), dell’eminente intellettuale, politico e uomo di cultura dell’Italia postunitaria,

L’iniziativa, insignita della medaglia di riconoscimento della Presidenza della Repubblica e con il supporto di numerosi enti culturali pubblici e privati, vuole restituire a Ruggiero Bonghi il ruolo che gli compete nella memoria storica nazionale e quindi offrire un approfondimento sui differenti aspetti della figura e dell’opera di uno dei principali protagonisti del Risorgimento italiano, con sangue lucerino nella vene, mettendone in luce il contributo alla vita culturale, politica e giornalistica dell’Italia ottocentesca e si avvale del patrocinio di istituzioni culturali e amministrative nazionali e provinciali e del contributo di alcune imprese private.

Il convegno vedrà la partecipazione di qualificati studiosi e ricercatori provenienti da diverse istituzioni culturali italiane, docenti universitari, storici e studiosi del Risorgimento che affronteranno, da prospettive diverse il ruolo di Bonghi nel contesto del Risorgimento, la sua attività di giornalista e di ministro, il suo ruolo di cattolico moderato, il suo contributo alla formazione dell’identità culturale nazionale.

Il convegno si aprirà venerdì 13 marzo, a partire dalle ore 16.30 alla Fondazione Monti Uniti di Via Arpi a Foggia, con i saluti istituzionali del direttore foggiano dell’Isri, Francesco Barbaro, del presidente della Fondazione Monti Uniti Filippo Santigliano, delle autorità politiche e accademiche. I saluti introduttivi saranno del direttore dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Alessandro Campi e del presidente della Società Dante Alighieri, Andrea Riccardi.

La prima sessione vedrà gli interventi di Carmine Pinto, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Salerno e di Pasquale Corsi, presidente della Società di Storia Patria per la Puglia, ed avrà come tema “Ruggiero Bonghi nel Risorgimento italiano”; i due relatori si soffermeranno, tra l’altro, sul contributo offerto da Bonghi alla costruzione dello Stato nazionale e sul suo ruolo di relatore della legge delle Guarentigie.

Nella seconda sessione i docenti Stefano Picciaredda e Itala Tambasco, dell’Università di Foggia, approfondiranno il pensiero di Bonghi tra letteratura e forme di apertura alla questione femminile.

Sabato 14 marzo i lavori riprenderanno alle 9 nell’Auditorium del Convitto nazionale Bonghi di Lucera con una sessione dedicata a “Bonghi politico e giornalista”, nel corso del quale, dopo i saluti istituzionali del rettore Antonella Falco, del sindaco Giuseppe Pitta, del consigliere regionale Antonio Tutolo e del dirigente di ricerca del Cnr di Torino Mario Coccia, il profssor Riccardo Piccioni, dell’Università di Macerata, indagherà la concezione politica bonghiana di riformatore moderato; Paolo Emilio Trastulli, dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, ricostruirà un episodio esemplare del clima istituzionale postunitario; Mario Prignano, giornalista e capo redattore centrale del Tg1 Rai, parlerà del Bonghi giornalista e della sua visione della stampa come strumento di educazione civile.

Alle 11.30 sarà inaugurata la mostra documentaria “Ruggiero Bonghi e Lucera nelle carte e nei documenti dell’epoca”, curata da Marco Occhipinti e Anna Maria d’Apollo, che illustrerà al pubblico di cittadini e studenti la vita di Bonghi e delle principali istituzioni locali a lui dedicate.

La quarta sessione, intitolata “Bonghi nella cultura e nell’arte”, vedrà le relazioni di Dionisio Morlacco, dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, che ricorderà la memorabile giornata dell’inaugurazione del monumento al parlamentare lucerino nel 1899, e di Giovanni Battista Gifuni, già consigliere parlamentare presso la biblioteca della Camera del Deputati, che parlerà delle testimonianze su Bonghi nel presidio comunale anche a lui dedicato.

Sempre a Lucera, alle 18.30, il convegno terminerà al Circolo Unione con una sessione conclusiva coordinata dallo stesso Barbaro, nella quale Giuseppe Trincucci, presidente della Sezione di Lucera della Società di Storia Patria per la Puglia, parlerà di Bonghi e Lucera alla luce di nuove ricerche, mentre Pinto offrirà una sintesi critica di tutte le relazioni alla luce del pensiero bonghiano e della sua attualità.

Napoletano di nascita, ma con profonde radici familiari a Lucera, patriota, scrittore, filosofo, giornalista, Bonghi fu intellettuale poliedrico e “vulcanico” e incarnò pienamente il modello dell’“intellettuale civile” dell’Ottocento, impegnato non solo nella riflessione teorica ma nella costruzione concreta dello Stato nazionale. Costretto all’esilio dopo i moti del 1848, visse a Parigi, Londra, Firenze e Torino e maturò una visione politica moderata e riformista. Aderì al progetto politico di Cavour ed entrò nel Parlamento del Regno d’Italia appena costituito. Da deputato contribuì al consolidamento delle istituzioni del nuovo Stato. Fondò anche il quotidiano «La Stampa» di Roma e fu presidente della Società «Dante Alighieri» per la diffusione della lingua italiana nel mondo. Come molti protagonisti del Risorgimento, vide nell’unificazione italiana non solo un traguardo politico, ma un progetto morale e culturale che consentisse all’Italia di diventare una Nazione anche attraverso l’educazione, la lingua e la stampa.

Da ministro della Pubblica Istruzione nel secondo governo Minghetti (1874-1876) promosse un’idea di istruzione pubblica laica, nazionale e formativa sul piano morale e, per “fare gli italiani”, l’unificazione linguistica come strumento essenziale di cittadinanza. Bonghi attribuiva inoltre alla stampa una funzione pedagogica e civile, per la quale il giornalismo doveva orientare l’opinione pubblica e contribuire alla formazione di una coscienza nazionale consapevole.

