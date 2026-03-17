Gestione monumenti: cosa dicono i bookmakers

L’atto di indirizzo per la gestione dei monumenti da affidare a un soggetto privato è probabilmente la delibera più lunga mai approvata dalla Giunta Pitta, qualunque sia stata la sua configurazione negli oltre cinque anni di esistenza, con quindici pagine che invece promettono di essere sicuramente argomento di grande dibattito della imminente campagna elettorale. O almeno questo dovrebbe essere l’auspicio.

Per la sua definitiva convalida sono state necessarie due sessioni, tra mattina e pomeriggio, della convulsa giornata di martedì scorso, e non a caso il suo contenuto è stato già definito “scabroso” anche all’interno della stessa maggioranza a Palazzo Mozzagrugno, il cui perimetro continua a essere ancora variabile, nonostante gli accordi, le firme e gli annunci di (ri)trovata concordia.

La parte tecnica appare comunque ineccepibile nella sua illustrazione procedurale, anche se l’uso insolito dei grassetti in certe frasi sembrano essere un tentativo di persuadere ulteriormente chi legge, specie quando si attraversano certi passaggi. Viene più volte ribadito che “l’individuazione del partner avviene mediante procedure trasparenti e comparative nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità e parità di trattamento”.

Di tutta la parte burocratica se ne sta occupando il segretario generale di Palazzo Mozzagrugno, Gianluigi Caso, il quale ha subito emanato l’avviso pubblico che prevede la stretta scadenza del 25 marzo per presentare le proposte progettuali, precisando che non c’è approccio competitivo e non ci sarà una graduatoria finale.

Tuttavia si percepisce un nervosismo crescente da parte di alcuni di quelli che hanno controfirmato il provvedimento partito ufficialmente dal sindaco, specie dopo la comprensibile partenza della giostra dei pronostici su un acclarato intendimento dell’Amministrazione comunale che da almeno un paio d’anni sta mostrando un piano piuttosto definito. Qualcuno ha cominciato a irrigidirsi parecchio negli ultimi giorni, schermandosi dietro tecnicismi procedurali per poi sviare lo sguardo verso la competenza degli uffici dell’ente, come se l’iniziativa fosse stata autonoma e partita senza volontà politica. Questo tipo di atteggiamento lo si è visto sempre in situazioni del genere, specie durante l’anno di Lucera Capitale, quando terminavano velocemente gli argomenti a supporto delle decisioni prese e delle assegnazioni operate.

In realtà a Corso Garibaldi circolano pochi dubbi su chi possa essere l’interlocutore da selezionare, a meno che si voglia credere alle favole o alle coincidenze, offensive pure per un’intelligenza di medio livello. Pare che sia tutta una questione di recenti “cambiamenti di prospettiva”, magari di giochi di specchi che permettono di allungare la vista fino al Veneto, una zona di provenienza che continua a tornare spesso protagonista (e utile) quando si tratta di questioni di carattere culturale, anche stavolta passando possibilmente prima dal Gargano.

In effetti non si troverebbe neanche un bookmaker disposto a quotare un’attribuzione finale "effettiva" diversa rispetto a quella che circola da tempo in città, anche perché è difficile soltanto immaginare che possa arrivare qualcuno da fuori con serie e indipendenti velleità di proporre una soluzione alternativa, munito di business plan economicamente sostenibile senza poter ricorrere a decine di persone del posto, facenti parte dell’unica vera specie protetta locale: i cosiddetti "volontari".

Ma al di là degli aspetti procedurali, formali e imprenditoriali, la vera criticità di questa vicenda è politica, è lampante, ma viene ostinatamente negata dagli ambienti più vicini a Giuseppe Pitta che stanno facendo ancora una volta da scudo: non viene dato alcun valore al fatto che una decisione di una tale portata programmatica, tanto da caratterizzare l’intero mandato quanto i tanti Piani Urbanistici Esecutivi, sia stata approvata praticamente in piena campagna elettorale.

Non può essere trascurabile, anche solo moralmente, che la procedura sia partita da una vera e propria sollecitazione di un soggetto privato come la cooperativa Lux Cereris, rivelata direttamente nel testo stesso dell’avviso pubblico. Si tratta del sodalizio costituito in pompa magna ad agosto 2024 con dentro praticamente gli stessi animatori che si muovono incontrastati da anni nell’ambito delle manifestazioni di rievocazione storica. Il soggetto economico è stato posto recentemente e apertamente alla base delle attività politiche della lista civica “SiAmo Lucera” il cui referente e ispiratore, Gianni Finizio, ne è anche il presidente, uno dei più presenti e parlanti in quasi tutte le recenti riunioni elettorali nella sede di Piazza Duomo, a sostegno del sindaco uscente.

Poi l’apertura delle buste dirà chi e come si svilupperà materialmente il procedimento, ma nel frattempo queste non sono elucubrazioni, ma fatti confermati dagli stessi diretti interessati con comunicazioni pubbliche di pochi giorni fa. È pur vero che negli ultimi anni a Lucera si è visto praticamente di tutto in termini di cecità, sordità e mutismo, ma se anche all’interno del Partito Democratico più di qualcuno ha manifestato aperto dissenso, allora vuol dire che un problema c’è.

E magari ci sarebbe bisogno di qualcun altro che cerchi di capire come si regolano i rapporti (e i conti) tra politica e società civile in periodi delicati come questi in comunità di dimensioni limitate, in cui la responsabilità di ogni singola azione è massima e delicatissima: ogni sussurro diventa un grido, ogni battito di ciglia diventa un uragano. Figuriamoci cosa può generare un affidamento quinquennale dei due luoghi più rappresentativi della città azionato da sette persone (Antonio Buonavitacola è risultato assente perché dimissionario), senza il minimo coinvolgimento del Consiglio comunale che resta sempre, almeno sulla carta, la maggior espressione dell’intera cittadinanza che deve decidere cosa fare del suo miglior patrimonio.

Riccardo Zingaro