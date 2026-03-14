Il Lastaria non dovrebbe correre ‘pericoli’

A volte ritornano, periodicamente, le voci su chiusure e ridimensionamenti dell’ospedale Lastaria di Lucera che già da anni è ai minimi termini. Stavolta l’innesco di una deflagrazione impazzita è il buco da 369 milioni di euro che la Regione Puglia deve velocemente ripianare nel settore sanitario, somma che non verrebbe certe coperta da un altro e sgraditissimo aumento delle tasse di competenza sull’Irpef. E quindi si parla di tagli e risparmi quando la situazione è emergenziale, mai che se ne parlasse con la stessa intensità quando bisogna evitare sprechi e sperperi che gridano vendetta.

La riprova arriva dagli stessi ambienti del presidente Antonio Decaro che si è insediato da fin troppo poco tempo per cercare soluzioni diverse, e in effetti ha disposto un provvedimento drastico di contenimento della spesa, “nelle more della prossima adozione delle misure regionali finalizzate al rafforzamento dei meccanismi di governo”.

In buona sostanza, è stato indicato di sospendere, con effetto immediato, in tutte le strutture sanitarie pugliesi “assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale, conferimenti di incarichi di consulenza, collaborazione o supporto professionale, ricorsi a personale tramite somministrazione di lavoro, attivazioni di appalti di servizi o qualsiasi altra forma di esternalizzazione che comportino l’impiego di personale. Lo stesso vale per le procedure già avviate ma non ancora perfezionate, qualora non siano intervenuti atti giuridicamente vincolanti. La violazione dell’obbligo di sospensione costituisce grave inadempimento alle obbligazioni derivanti dagli incarichi rivestiti”.

Per quanto riguarda l’ospedale di Lucera, chi grida agli allarmi o rinfocola strumentalmente servizi giornalistici in libertà, ignora, dimentica o fa finta di non sapere che il nosocomio è già stato chiuso, è appendice del Policlinico di Foggia e soprattutto è l’unico presidio sanitario pugliese a servizio di “zona particolarmente disagiata”, così come previsto dal decreto ministeriale 70/2015, di fatto la norma che lo tiene ancora attivo.

Rassicurazioni sono arrivate nelle ultime ore sia dal consigliere regionale Antonio Tutolo che dal sindaco Giuseppe Pitta, i quali hanno invitato a non dare credito a situazioni che magari si prestano benissimo (negativamente) anche al particolare periodo di campagna elettorale.

Intanto dalla Asl di Foggia hanno fatto sapere di aver ricevuto oltre 8 mila domande a seguito degli avvisi pubblici emanati per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 16 ausiliari-pulitori, 9 soccorritori e 3 autisti di ambulanza. Per l’occasione erano state nominate le commissioni esaminatrici da parte dell’amministratore unico di Sanitaservice, Angelo Tomaro.

Della prima selezione (5.034 domande presentate) sono stati incaricati Vito Sollazzo, direttore del Dipartimento Area Medica, con funzione di presidente, assieme a Sipontina Rita Zerulo, dirigente delle Professioni Sanitarie di Asl e Carla Lara d’Errico, coordinatrice del Servizio Infermieristico nel Distretto socio-sanitario 52.

Dei soccorritori (1.725 istanze) e autisti (1.483 istanze) si occuperano Stefano Colelli, direttore del 118 e del Dipartimento Emergenza-Urgenza, con funzione di presidente, assieme a Carlo Palumbo, direttore del pronto soccorso di Manfredonia e Ilaria Consoli, dirigente del settore Personale della Asl.

r.z.

Vedi anche: La situazione attuale dell’Oncologia a Lucera