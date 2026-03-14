La presenza di due terzi dei sindaci (o loro delegati) dei Monti dauni è elemento sufficiente per far comprendere che la questione del trasporto pubblico sul territorio dei piccoli Comuni è di grande interesse per le comunità che ne fruiscono. E in effetti ieri mattina a Bari si sono riversati in tanti all’incontro convocato dall’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Raffaele Piemontese, su richiesta del presidente dell’Area interna, Pasquale Marchese, a sua volta primo cittadino di Castelluccio Valmaggiore, per approfondire le conseguenze delle nuove disposizioni adottate da Ferrovie del Gargano, nell’occasione rappresentate dall’amministratore delegato Giuseppe Scarcia e dai dirigenti Grazia Germano, Umberto Russi e Aldo Pedale.

Si è parlato di abbonamenti e di integrazione tra servizi e diritto alla mobilità. Nel primo caso, continua a essere contestata la limitazione a 52 corse. Gli amministratori locali hanno evidenziato come questo schema possa ridurre le possibilità di spostamento per l’utenza, soprattutto quando il trasporto pubblico serve non solo per il lavoro ma anche per studio, sanità, servizi e vita sociale. Dal confronto è emersa la disponibilità a valutare una revisione del sistema, con l’ipotesi di aumentare il numero di corse comprese nell’abbonamento.

Per quanto riguarda la connessione intermodale tra il trasporto extraurbano provinciale e il servizio urbano della città di Foggia gestito da Ataf, l’obiettivo dichiarato è rendere più semplici gli spostamenti di chi arriva in città dai Monti Dauni e deve raggiungere ospedali, università, uffici pubblici e altri luoghi di servizio.

Ma si è parlato pure della necessità di rafforzare l’integrazione tariffaria, cosniderata l’attuale presenza di diversi contratti di servizio. È stato riconosciuto che questa situazione rende il sistema poco coordinato e più complesso per l’utenza. La prospettiva indicata è quella di lavorare verso un sistema tariffario più integrato, capace di ridurre i disagi e offrire maggiore libertà di scelta tra corse e operatori.