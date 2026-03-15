L’acqua di Occhito basta ma non avanza

Il livello attuale di 93 milioni di metri cubi di acqua nella diga di Occhito viene definito “incoraggiante” e assolutamente gestibile per il settore potabile, tanto che mancherebbe addirittura poco, all’incirca un altro 20%, per far riaprire le condotte anche per gli usi irrigui in agricoltura. Secondo quanto riferito da Giuseppe Di Nunzio, dirigente del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, sarebbe sufficiente arrivare a 110-120 milioni, quota che non dovrebbe essere difficile da raggiungere con le piogge di primavera.

“Negli ultimi anni abbiamo assistito a cicli piuttosto regolari di alternanza per la siccità – ha spiegato – con una previsione biennale che speriamo venga mantenuta anche stavolta, perché vorrebbe dire che siamo praticamente alla fine, con la conferma di questo trend. A ogni modo, la diga ha lavorato bene per 60 anni, è in buona salute, nonostante abbia mutato più assetti. Partita come supporto agricolo, poi diventata fondamentale per gli usi civili, oggi ha pure una valenza ambientale ed economica. Però la bellezza di luoghi, sia dal punto di vista naturale che per l’intervento umano, si può apprezzare solo se si conosce lo spirito e la fatica che li hanno attraversati, e spetta a noi fare memoria per non disperdere la grande delle opere del passato”.

L’occasione in effetti è stata data da un evento organizzato dal Comune di Carlantino che ha voluto celebrare i 60 anni dall’attivazione del grande invaso incastrato sul confine tra Puglia e Molise, con terreni interessati di altri otto Comuni: Celenza Valfortore, Volturara Appula e poi Colletorto, Macchia Valfortore, Sant’Elia a Pianisi, Gambatesa, Pietracatella e Tufara.

Perché in questi anni si sta parlando moltissimo del contenuto, molto poco del contenitore. Ma senza il lago artificiale, la situazione idrica ed economica della Capitanata sarebbe anche peggiore di quella attuale, perché non solo intorno si sviluppa la vita sociale, agricola e finanziaria delle popolazioni che lo tengono letteralmente a vista d’occhio, ma anche perché si tratta di un moltiplicatore straordinario di risorse che vanno ancora oltre la stessa acqua che custodisce oggi con una relativa abbondanza.

“Il nostro lago è un’opportunità quotidiana – ha detto il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia – sul quale vogliamo costruire elementi di attrazione, come quello del volo d’angelo sull’acqua che comunque non ci è finanziato. Ci riproveremo, nel frattempo vogliamo condividere con le comunità vicine la bellezza e i progetti che arrivano dalla nostra gente che è viva e vuole resistere. Oggi registriamo una maggiore collaborazione con le istituzioni rispetto al passato, elemento fondamentale per i nostri borghi che sono interconnessi, cercano di fare rete attraverso il lago, in rappresentanza dei tanti che tengono a questo territorio”.

La ricorrenza dei 60 anni della diga di Occhito è stata fissata in forma anche visiva, perché da qualche giorno è aperta al pubblico una straordinaria mostra fotografica con decine di immagini realizzate durante la costruzione dell'opera pubblica più importante del territorio. Le ha scattate il 93enne Luigi De Nicola, presente egli stesso alla serata, riportando ricordi vivi, tragedie, aneddoti e suggestioni di quel cantiere avviato nel 1958 e che ha rappresentato un’epopea di lavoro e ingegno.