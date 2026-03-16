Autieri e Melos Orchestra: teatro pieno di solidarietà

Si è aperta in modo scintillante, sulle note di The Sparkling Diamond, da Moulin Rouge!, la serata che venerdì ha riempito il Teatro dell’Opera di Lucera. Un pubblico caloroso ha accolto un evento che ha intrecciato musica, impegno civile e solidarietà, promosso dalla Rsa Il Girasole di Bovino con il sostegno di Regione Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Lucera, Associazione Italiana Sclerosi Multipla e Policlinico Riuniti di Foggia.

Sul palco, accolta da lunghi applausi, Serena Autieri ha guidato il pubblico in un viaggio musicale tra Broadway, Roma e Napoli, accompagnata dalla Melos Orchestra diretta dal maestro Francesco Finizio. Nata all’interno dell’associazione “Strumenti e Figure”, l’orchestra lucerina ha offerto una performance di altissimo livello, confermando maturità e qualità interpretativa. “Per noi è stata un’occasione speciale, che immaginavamo avrebbe coinvolto profondamente il pubblico”, ha dichiarato Finizio.

A guidare il pubblico tra i diversi momenti dell'evento sono stati Isabella Grasso e Vito De Girolamo, che hanno intrecciato musica, testimonianze e approfondimenti dedicati alla malattia neurodegenerativa. Il fulcro dell’iniziativa è stato in efeftti il tema della sensibilizzazione sulla sclerosi multipla. Il Girasole ha già destinato 10.000 euro al reparto di Neurologia universitaria del Policlinico, diretto dal professor Carlo Avolio, per migliorare gli spazi dedicati alle infusioni dei pazienti. Una parte del ricavato della serata è stata inoltre devoluta all’Aism, rappresentata dall’avvocata Lucia Daniela Cataldo.

“Chi arriva per le terapie trascorre nel reparto diverse ore – ha spiegato Avolio – ed è giusto che lo faccia in un ambiente accogliente, curato, pensato per le loro esigenze. Il professore ha ricordato come la sclerosi multipla sia una malattia cronica che accompagna i pazienti per tutta la vita, e come l’accoglienza, anche negli aspetti più pratici e ambientali, incida profondamente sul loro benessere psicologico e sulla capacità di affrontare i trattamenti con serenità”.

L’avvocata Cataldo, membro del Consiglio Nazionale Aism, ha ricordato come “non si tratti solo di donare, ma di sentirsi parte di una battaglia quotidiana per i diritti e la dignità delle persone con sclerosi multipla - ha sottolineato - e la partecipazione della comunità è fondamentale per sostenere le politiche nazionali sulla disabilità e garantire ai giovani pazienti un vero progetto di vita, non limitato ai soli riconoscimenti economici previsti dalle normative vigenti”.

Presente in sala, ma impossibilitata a salire sul palco per un grave lutto familiare, l’amministratrice della Rsa Il Girasole, Carmelisa Di Carlo, ha affidato a una lettera il proprio messaggio. Ha ricordato come l’idea dell’evento sia nata dopo aver assistito a una manifestazione Aism Foggia e come la solidarietà debba diventare parte integrante della missione di una struttura che ogni giorno si occupa di cura e dignità della persona.

Di Carlo ha espresso a Luceraweb anche soddisfazione per la risposta della città e per il sostegno a un’iniziativa che ha unito grande musica, comunità e attenzione verso chi convive con una malattia cronica.

Il teatro gremito e l’atmosfera intensa hanno confermato la capacità di Lucera di mobilitarsi attorno a cause sociali importanti.

Enza Gagliardi