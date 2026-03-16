Celle San Vito senza medico sul posto

“Per i cittadini di Celle di San Vito non c’è assistenza sanitaria. Non c’è un medico che garantisca al paese questo diritto. L’Asl di Foggia è gravemente inadempiente anche davanti alle direttive della Regione Puglia. Il diritto alla salute dei miei cittadini è completamente calpestato dalla totale indifferenza della direzione generale”.

È con questa dichiarazione dura e drammatica che Palma Maria Giannini, sindaca di Celle di San Vito, torna a denunciare una situazione gravissima. In paese manca la presenza ambulatoriale del medico di base. O meglio, ci sarebbe pure, ma la dottoressa che ha in carico i pazienti residenti nel borgo non garantisce la sua sul posto, se non per le emergenze, richiedendo agli stessi pazienti di recarsi presso l’ambulatorio di Castelluccio Valmaggiore.

“La maggior parte della cittadinanza cellese è composta da anziani, spesso sprovvisti di mezzi di trasporto e, nella maggior parte dei casi, senza alcun familiare in grado di accompagnarli”, ha spiegato la sindaca, riferendo di aver messo a disposizione da tempo una struttura all’interno del Municipio, a titolo completamente gratuito, accollandosi anche le spese per le utenze.

Pochi mesi fa, lo scorso novembre, Giannini aveva scritto all’assessorato regionale alla Salute per denunciare la situazione e chiedere la presenza ambulatoriale del medico di base, anche con un’apertura limitata, al fine di assicurare un servizio minimo ma effettivo, nel solco di una continuità assistenziale che rispetti il diritto alla salute dei cittadini. La Regione Puglia, nella persona di Antonella Caroli, dirigente della sezione Programmazione e Monitoraggio assistenza sanitaria ha intimato alla direzione generale dell’Asl di Foggia di provvedere entro e non oltre il 9 gennaio scorso a garantire l’assistenza primaria a Celle, aprendo una sede di riferimento di Aggregazioni Funzionali Territoriali, a copertura di tutti o alcuni giorni feriali.

“E’ a dir poco scandaloso che a tutt’oggi non abbiamo ricevuto alcun riscontro da parte della direzione generale dell’Asl di Foggia – ha aggiunto la sindaca – per cui stiamo vivendo una situazione di gravissimo disagio. La mia comunità, già fortemente penalizzata dalla carenza di altri servizi pubblici essenziali, non può subire ulteriori privazioni in un ambito così delicato come quello della salute. Senza dimenticare che l’articolo 32 della Costituzione italiana sancisce la salute come diritto fondamentale dell’individuo e l’accesso alle cure per tutti i cittadini”.

E dalla Asl è subito arrivata la risposta: “La situazione si è determinata a seguito del collocamento in quiescenza di un altro medico, avvenuto il 23 ottobre 2025, per raggiunti limiti di età. Al momento, l’assistenza sanitaria viene assicurata dall’Aggregazione Funzionale Territoriale, cioè quella forma integrata che mette in rete i medici di medicina generale appartenenti alla stessa area, consentendo ai cittadini di ricevere prestazioni anche quando il proprio non è disponibile o in assenza di uno studio attivo nel proprio Comune. Per il territorio di Celle San Vito, afferente al Distretto Socio Sanitario 59, l’Aft comprende Castelluccio Valmaggiore, Troia, Faeto, Orsara, Bovino, Castelluccio dei Sauri e Deliceto, nei quali è presente un ambulatorio medico. I cittadini di Celle possono accedere all’assistenza sanitaria rivolgendosi ai medici operanti in questa rete territoriale. Parallelamente, Asl Foggia ha messo in campo ulteriori iniziative, anche tenendo conto delle peculiarità orografiche dell’area e ha richiesto alla Regione una deroga al massimale di pazienti per consentire ai medici dei centri limitrofi di acquisire la totalità degli assistiti residenti a Celle.

Inoltre, è stata formalmente richiesta ai medici dei Comuni vicini, potenzialmente in grado di accogliere nuovi assistiti, l’apertura di un secondo studio a Celle, ma senza adesioni. Un primo risultato è stato ottenuto grazie alla disponibilità della professionista titolare di Castelluccio Valmaggiore: la dottoressa ha accettato di aprire un secondo studio a Faeto, ha preso in carico gli assistiti di Celle garantendo le visite domiciliari, secondo quanto previsto dall’Accordo collettivo nazionale della medicina generale. L’obiettivo è quello di individuare, nel più breve tempo possibile, modalità organizzative e professionali tali garantire ai cittadini di Celle un accesso stabile e continuativo alla medicina di base”.

Red.