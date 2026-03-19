Sebastiano Somma e ‘La Passione’ a Lucera

Nel cuore del cammino quaresimale, un evento di rara intensità spirituale e artistica si appresta a toccare per la prima volta i territori di Lucera, Apricena e Francavilla Fontana. Lo spettacolo “La Passione”, interpretato da Sebastiano Somma, torna a offrire al pubblico un’indagine intensa sull’evento che ha segnato la storia dell’umanità, trovando accoglienza in tre luoghi simbolo della fede pugliese.

L’opera, che ha già riscosso unanime commozione nelle precedenti edizioni, trova la sua originalità nel punto di vista scelto: quello del Centurione romano. Colui che, sotto la croce, fu testimone dell’ultimo respiro di Cristo e, trafitto nel profondo, esclamò: “Veramente quest’uomo era figlio di Dio!”.

Attraverso l’adattamento teatrale curato da Vito De Girolamo, Somma dà voce a questo personaggio apparentemente marginale, esplorandone i dubbi, l’afflizione e l’impeto emotivo. Cosa vide il soldato romano in quel condannato che gli altri non riuscivano a scorgere? Quale tumulto interiore portò un uomo d’arme a riconoscere la divinità nel dolore estremo?

La narrazione di Somma, volto amato del cinema e del teatro italiano per la sua capacità di trasmettere emozioni autentiche, sarà sostenuta da un intreccio sonoro di grande impatto. Le straordinarie voci dei Gospel Italian Singers e le armonie del Melos Ensemble, diretti dal maestro Francesco Finizio, trasformeranno le basiliche e le chiese in spazi di riflessione senza tempo, dove la parola sacra si fonde con la forza della musica.

Il tour prenderà il via il 22 marzo a Lucera, nella Basilica Santuario di San Francesco alle ore 19.00. Il viaggio proseguirà il 25 marzo ad Apricena, nella Chiesa della Sacra Famiglia alle ore 21.00, per concludersi il 31 marzo a Francavilla Fontana, nella splendida cornice della Basilica Minore del Santissimo Rosario alle ore 20.00.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, un dono d'arte e fede offerto alle comunità per vivere i giorni della Passione attraverso una prospettiva inedita e toccante: un’occasione per fermarsi e riflettere, lasciandosi guidare dalla voce di chi, duemila anni fa, si trovò a un passo dal mistero e ne rimase trasformato per sempre.

Lo spettacolo è prodotto dall’Associazione Strumenti e Figure in collaborazione con CDB Produzioni ed è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e da Puglia Culture.

Red.

