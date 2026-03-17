Critiche e proteste per il buco nella sanità

Dopo la giostra di voci degli ultimi giorni, a proposito dei risparmi che la Regione Puglia deve operare per coprire il maxi buco economico di 369 milioni di euro, arriva un primo pronunciamento da parte dell’assessore alla Salute Donato Pentassuglia, il quale ha annunciato un piano di rientro entro il prossimo maggio.

Due gli obiettivi prefissati: la spese farmaceutica e le risorse delle Sanitaservice provinciali, assieme alla promessa di non toccare gli ospedali più piccoli, al massimo di rivedere l’organizzazione di alcuni singoli reparti, mirando a una maggiore efficienza, fatta salva l’adeguata disponibilità di personale necessario per condurre le attività basilari.

Nella lista ipotetica c’era finito anche il Lastaria di Lucera che però è già ai minimi termini.

Nella fase operativa, è stato confermato anche il possibile ricorso a una ulteriore pressione fiscale in materia di Irpef di competenza regionale, ma anche l’invocazione di un maggiore finanziamento da parte del fondo sanitario nazionale, perché risulterebbero squilibri rispetto ad altre regioni meno popolose.

“Abbiamo subito interrotto il flusso economico su settori che vanno attenzionati meglio – ha dichiarato Pentassuglia – riservandoci verifiche accurate. Solo per i farmaci salvavita spendiamo circa 95 milioni di euro, a cui aggiungere alcuni innovativi per altri 31 milioni, senza contare i risarcimenti dei danni da trasfusione che ammontano a oltre 21 milioni”.

Ma il tema è caldissimo, e si registra la presa di posizione anche di Davide Colucci, consigliere comunale a Lucera e coordinatore regionale di Democrazia Sovrana e Popolare: “Un buco di 369 milioni di euro non può essersi creato negli ultimi giorni, ma nessuno ne ha parlato nemmeno durante la campagna elettorale terminata poco più di 100 giorni fa. I costi erano e sono da tempo fuori controllo, si è usato il settore per scopi politici e perfino clientelari, solo che ci è voluta una verifica tecnica con i ministeri dell’Economia e della Salute per avere la certezza ufficiale su quali siano stati i problemi noti a tutti: mobilità passiva dilagante e quindi incapacità di trattenere i pazienti pugliesi nelle strutture del territorio, spesa farmaceutica senza opportuna regolazione e costo del personale per i rinnovi contrattuali e le assunzioni. Ora la maggioranza di centro-sinistra non sa come affrontare la situazione e l’opposizione di centro-destra grida allo scandalo ma non mi pare finora sia stata molto presente nel contrastare questo modo fallimentare di amministrare i soldi pubblici. Il sistema va male, evidentemente lo si sapeva anche quando si è trattato di chiedere il voto ai cittadini da ambo le parti, e infatti la risposta più veloce è stata quella di pensare a tagli e aumenti di tasse, bloccare certe spese che appaiono superflue ma non lo sono, con il risultato finale che ai cittadini vengono negati o ridotti servizi essenziali in tema di salute e benessere. Democrazia Sovrana e Popolare, pur non essendo presente in Consiglio regionale, pretende spiegazioni dettagliate su come sia stato possibile arrivare a tutto questo e una seria indagine interna che accerti le responsabilità gestionali”.

r.z.

