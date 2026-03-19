Gestione monumenti: Dell'Aquila con la minoranza

Come nel caso dell’annuncio della candidatura a sindaco di Vincenzo Checchia per lo schieramento che fa capo al consigliere regionale Antonio Tutolo, l’aspetto più interessante del comunicato diffuso non è tanto il contenuto, quanto le firme che sono in calce.

In quella occasione mancava il nome di Fabrizio Abate, invece a proposito della contestazione nei confronti della Giunta Pitta sull’iniziativa concreta di voler affidare i due monumenti cittadini a un soggetto privato, a cinque esponenti dell’opposizione (Francesca Niro, Francesco Aquilano, Pasquale Colucci e Rossella Travaglio oltre allo stesso Checchia) si è aggiunta quella di Antonio Dell’Aquila, capogruppo del Partito Democratico fino al mese scorso e tecnicamente ancora parte integrante della maggioranza a Palazzo Mozzagrugno. E' la conferma che la questione sia politica, prima che procedurale.

Le doglianze riguardano in buona sostanza quattro elementi: tempistica troppo stretta (c’è tempo solo fino al 25 marzo per presentare proposte) per consentire a più operatori di partecipare alla “procedura comparativa” con un progetto adeguato; inspiegabile fretta di voler perseguire l’obiettivo di un finanziamento regionale che scade il 30 marzo, ma il cui bando è stato emanato da sei mesi, peraltro segnalato a quanto pare dalla cooperativa Lux Cereris con una lettera di venti giorni fa; esclusione del Consiglio comunale dal processo decisionale sul miglior patrimonio cittadino; non espressa previsione di avvalersi di figure professionali specifiche del settore dei beni culturali.

Da qui la richiesta di ritirare il provvedimento, non escludendo di sottoporlo alla Corte dei Conti e all’Autorità Nazionale Anti Corruzione.

E nei giorni precedenti alcuni di essi avevano già espresso il proprio pensiero singolarmente, come per esempio Niro: “Temi e modalità di questa delibera di giunta sono a dir poco discutibili. Non si può prendere una decisione così importante in scadenza di mandato e pubblicando un bando di soli 14 giorni. Quale associazione può essere così veloce ed efficiente da approntare in così poco tempo un progetto di tale complessità? Se procedura comparativa dev'essere, bisogna mettere tutti i possibili interessati nelle condizioni di partecipare al bando”.

Ancora più esplicito e affilato era stato Dell’Aquila, il quale sembra sempre più lontano dallo schieramento al governo della città. dopo aver evocato la “fretta che fa fare i figli ciechi ed è cattiva consigliera - ha scritto - soprattutto quando si tratta di decisioni importanti, e ancora di più quando queste decisioni riguardano il patrimonio pubblico e il futuro di una comunità. La prima domanda che ogni cittadino dovrebbe porsi è per quale motivo il Comune non ha costruito autonomamente una propria strategia di partenariato pubblico-privato, ma sembra invece subirla da soggetti terzi. Chi ha avanzato la proposta è infatti una cooperativa costituita nel 2024 che risulta inattiva, non ha ancora depositato alcun bilancio, non documenta esperienze pregresse nella gestione di beni culturali di questo livello. È dunque legittimo chiedersi su quali basi di esperienza, solidità economica e capacità gestionale si stia costruendo un’operazione che riguarda il cuore del patrimonio storico di Lucera. La fretta emerge in modo evidente anche nelle modalità operative, perché il bando prevede tempi estremamente ristretti, con una scadenza ravvicinata che rende di fatto difficilissima la partecipazione di altri soggetti qualificati. Questo significa che solo chi ha promosso l’iniziativa è realmente nelle condizioni di presentare un progetto compiuto. E poi emerge una contraddizione evidente: il bando per il finanziamento destinato alla valorizzazione dei beni monumentali è stato pubblicato già a settembre scorso, quindi ridursi all’ultimo momento? Se si fosse lavorato per tempo, sarebbe stato possibile costruire un progetto serio, condiviso e competitivo, coinvolgendo soggetti qualificati del mondo culturale, turistico e accademico. A questo punto appare ancora meno comprensibile la scelta di costruire in fretta un partenariato improvvisato, inserendolo all’interno della procedura per ottenere un punteggio aggiuntivo nel bando. In realtà è possibile partecipare al bando anche senza inserire il punteggio relativo al partenariato, evitando così di costruire operazioni affrettate che rischiano di essere prive dei presupposti reali per esistere. Un partenariato serio richiede tempo, progettazione, solidità dei soggetti coinvolti e una visione condivisa. Se questi elementi non ci sono, non ha alcun senso costruirlo in pochi giorni solo per ottenere qualche punto in più in graduatoria. Eppure questa discussione avremmo potuto e dovuto farla prima. Abbiamo dedicato un anno intero alla candidatura di Lucera Capitale della Cultura, ma proprio in quella fase non si è aperto un vero confronto sulla gestione strategica dei monumenti cittadini. Era quello il momento per discutere una visione di lungo periodo, coinvolgere la comunità e confrontarsi con università, fondazioni, operatori culturali e grandi network turistici. Invece oggi ci troviamo davanti a una decisione presa all’ultimo momento, costruita più sulla necessità di inseguire un finanziamento che su una vera strategia di sviluppo culturale. Lucera merita un progetto di alto livello, perché il castello e l’anfiteatro non sono semplici beni comunali ma patrimonio storico di rilievo nazionale. La loro gestione dovrebbe essere affidata attraverso un bando di grande respiro capace di attrarre grandi player, per cui le realtà del territorio potrebbero partecipare e integrarsi, ma all’interno di progetti di grande qualità. Questa sarebbe la vera valorizzazione. Ma il punto più serio è un altro, perché con questa operazione il Comune rischia di affidare la gestione del proprio patrimonio monumentale per molti anni, rinunciando di fatto a una parte importante della propria capacità di indirizzo. Parliamo di una scelta che potrebbe condizionare i prossimi anni della storia culturale della città e tutto questo viene deciso senza un vero dibattito pubblico. Di fronte alle legittime domande che molti cittadini stanno ponendo, la risposta che arriva da alcuni protagonisti non è quella del confronto o della trasparenza. Si parla invece di minacciare querele. Francamente, più che preoccuparmi di questo, sono curioso di capire cosa ne penserebbero istituzioni come l’Anac o la Corte dei Conti che hanno proprio il compito di vigilare sulla correttezza delle procedure che riguardano la gestione dei beni pubblici. Per queste ragioni ritengo che l’atto e soprattutto il bando dovrebbe essere ritirato. Non possiamo ridurre il futuro culturale di Lucera alla corsa contro il tempo per ottenere un finanziamento. Questo modo di amministrare produce solo una cosa: decisioni affrettate e poca partecipazione democratica. E quando si decide in fretta, senza confronto e senza visione, si rischia di compromettere il futuro. Il patrimonio storico non appartiene a una giunta o a un’amministrazione, ma a tutta la comunità. E quando si tratta del futuro della nostra città, la fretta non può essere la guida delle scelte”.

r.z.