La candidatura di Mignogna c'era davvero

La proposta aveva cominciato a circolare seriamente in occasione della convention del centro-destra celebrata due domeniche fa a Lucera, anche perché un nome del candidato sindaco della schieramento non c’era allora e non c’è nemmeno oggi, quando manca poco più di un mese alla presentazione degli elenchi ufficiali.

E quindi quello di Gianfilippo Mignogna rappresentava una soluzione di grande valenza, sicura suggestione ma è diventato anche elemento di dissenso di alcuni partner della coalizione che hanno subito messo il veto, non sulla persona ma sul fatto che la scelta di farsi guidare dall’ex sindaco di Biccari sarebbe stata una sconfitta per i partiti locali.

Di sicuro c’è che al diretto interessato sia stata chiesta la disponibilità, così come egli stesso ha confermato poco fa pubblicamente: “Negli ultimi giorni sono stato spiazzato da una proposta inaspettata, imprevedibile, fuori da ogni schema e per questo forse ancora più bella e gratificante. Il solo fatto di poter essere considerato un possibile candidato sindaco di una città come Lucera mi ha lasciato senza parole. Ricevere definizioni di grande valore per me conta più di ogni incarico o candidatura. Perciò voglio ringraziare chi mi ha considerato degno di un ruolo così unico in una città speciale, ricca di storia e ancor più di futuro. E grazie anche ai tanti che mi hanno scritto, che mi hanno dimostrato stima, che mi hanno ricordato di come siano pochi questi venti chilometri scarsi che ci separano. In tempi come questi è fondamentale avere città (e comunità) capaci di guardarsi intorno e oltre, di mettere in relazione territori più ampi, di generare scambi e relazioni. Sono contento che questo tipo di prospettiva sia in qualche modo diventato oggetto di riflessione grazie agli amici di sempre. ‘Le città si nutrono di movimento’, diceva Bernand Braudel. E allora, anche se resto a Biccari, sono certo che ‘suggestioni’ come queste possono comunque essere utili a mettere in movimento qualcosa di nuovo, di diverso e, sicuramente, di molto più importante di me. Ti auguro il meglio, Lucera. Amici come e più di prima”.

E nemmeno la riunione di lunedì sera ha sortito l’effetto di trovare convergenza sulla leadership, con la presa d’atto che le posizioni sono ancora distanti su metodo e merito di scelta.

Nel frattempo, Giuseppe Pitta continua la sua campagna acquisti e cessioni, perché dopo aver rinunciato a Forza Italia, l’unica consigliera comunale azzurra ha fatto sapere di voler continuare l’esperienza politica nello schieramento del sindaco, con tanti saluti all’assessore Antonio Buonavitacola che ha tenuto duro fino alla fine in nome del simbolo che lo rappresenta. Per Lucia Zoppicante, ora, sarà quello della lista civica direttamente collegata a Pitta.

r.z.