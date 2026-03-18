Luoghi di cultura, proroga al 30 aprile

Sta suscitando grande interesse l’Avviso pubblico della Regione Puglia per la valorizzazione del patrimonio culturale e l’innovazione nei luoghi della cultura pubblici non statali. Su oltre 120 candidature provenienti da tutto il territorio regionale, sono già 20 i progetti ammessi a finanziamento per interventi di recupero e riuso di immobili di pregio, cinema, teatri e siti archeologici, per un valore complessivo di circa 40 milioni di euro.

E quindi, la chiusura della procedura a sportello, inizialmente fissata al 30 marzo, è stata prorogata al 30 aprile per favorire la partecipazione di ulteriori proposte progettuali.

Di fatto è interessato anche il Comune di Lucera che vorrebbe partecipare con un progetto per l’anfiteatro, del valore di 5 milioni di euro, dopo aver possibilmente affidato il monumento a un gestore privato, circostanza che farebbe aumentare il punteggio di merito.

L’Avviso, avviato a ottobre 2025, dispone di una dotazione finanziaria iniziale di 68 milioni di euro di fondi Fesr e Poc Puglia. Gli uffici della Sezione Tutela e Valorizzazione dei patrimoni culturali, infatti, istruiscono le candidature in tempo reale, garantendo un confronto costante con gli enti proponenti e supportandoli anche nei casi di non ammissibilità, per consentire una rapida riformulazione e ripresentazione delle proposte.

Per la provincia di Foggia, ci sono 8 milioni suddivisi tra i Comuni di Roseto (Consolidamento statico e restauro conservativo dell’ex Chiesa di Cristo Re - Museo interattivo della memoria artigianale e delle radici popolari con 1.283.120 euro), San Severo (Il nuovo teatro Verdi tra rigenerazione culturale e innovazione dei servizi per la comunità, con 2.774.415 euro), Ordona (Accessibilità, fruizione e allestimento dei servizi espositivi del museo archeologico di Herdonia, con 1.151.328 euro) e Troia (Restauro e valorizzazione integrata per un museo accessibile, inclusivo e generativo. Dal Museo Civico verso un sistema culturale territoriale con 2.900.000 euro).

“Il quadro dei progetti già ammessi a finanziamento ci conforta molto – ha dichiarato l’assessora alla Cultura e Conoscenza Silvia Miglietta – sia pr la qualità delle proposte arrivate e per la diffusione capillare degli interventi su tutto il territorio regionale, con un’attenzione che si registra sia nelle città di media dimensione medie che nei piccoli Comuni. In questo modo, non solo moltiplichiamo i luoghi di cultura sul territorio, ma sosteniamo un’operazione che aiuta a ridisegnare la geografia culturale in Puglia. È altrettanto significativo il buon funzionamento della procedura, che grazie al lavoro puntuale degli uffici sta garantendo tempi rapidi di risposta. Ora è fondamentale che i Comuni procedano speditamente con l’attivazione dei cantieri. La decisione di estendere i termini risponde all’esigenza di ampliare ulteriormente la partecipazione, accogliere nuove proposte e consentire agli enti di ripresentare progetti non ammessi nella prima fase. Vogliamo accompagnare fino in fondo la domanda di cultura che arriva dai territori e massimizzare l’impatto delle risorse disponibili”.

r.z.