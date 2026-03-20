L’allarme di Tutolo sulla criminalità

I carabinieri del comando provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip irpino su richiesta della locale procura, nei confronti di cinque persone tutte di origini pugliesi (di età compresa tra i 21 e 29 anni, alcune delle quali già con precedenti di polizia), gravemente indiziati di concorso in furto aggravato, danneggiamento e detenzione e trasporto di materiale esplosivo.

Quattro sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa degli interrogatori di garanzia, e uno è attualmente irreperibile ed è ricercato.

I fatti risalgono alla fine del 2024 quando, avendo registrato una recrudescenza di attacchi con la tecnica della “marmotta” agli Atm sia in danno del circuito bancario che postale, i militari hanno rinforzato il controllo del territorio nelle aree ritenute più sensibili, e hanno avviato attività investigativa dedicata sviluppatasi prevalentemente attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza e dei flussi telefonici-telematici, tracciamento dei veicoli e comparazioni antropometriche. Le investigazioni hanno consentito di identificare i cinque indagati, probabilmente coinvolti in altri assalti in danno di sportelli in Abruzzo e Molise, ai quali vengono contestati gli attacchi ai terminali di Bper di Gesualdo nel settembre 2024 e Bpm di Lacedonia nel dicembre 2024.

Sul tema si è pronunciato anche il consigliere regionale Antonio Tutolo, che già aveva evocato grandi criticità sul territorio di Capitanata: “La provincia di Foggia sta vivendo una situazione che non può più essere definita emergenza: è un assedio quotidiano. Dall’inizio dell’anno si sono registrati 12 assalti ai bancomat nei nostri comuni, spesso con esplosioni notturne che fanno tremare interi palazzi e mettono a rischio la vita delle famiglie. In molti paesi si tratta della distruzione dell’unico sportello automatico, il che significa isolamento bancario per anziani, commercianti e residenti. È un attacco diretto alla tenuta sociale delle nostre comunità, già fragili e spopolate. I sindaci delle aree interne denunciano una situazione divenuta insostenibile e pretendono risposte immediate. Per questo motivo ho portato di nuovo la questione in Consiglio regionale, esponendo la gravità di ciò che sta accadendo e chiedendo un intervento deciso dello Stato. Ho ricordato che in una decina di giorni sono spariti 4 bancomat, che molti comuni dei Monti Dauni non hanno più alcun servizio bancario e che la criminalità sta colpendo in modo sistematico, approfittando della debolezza dei presidi sul territorio. A questa escalation si aggiunge un dato che grida vendetta: la provincia di Foggia ha un solo tribunale, nonostante sia uno dei territori più estesi della Puglia e d’Italia. Quel tribunale è sovraccarico, sotto-organico e costretto a gestire un numero di procedimenti sproporzionato. Più del 50% dei processi iscritti alla Corte d’Appello di Bari proviene dalla Capitanata: un dato che da solo racconta la distanza tra la gravità del fenomeno e gli strumenti messi a disposizione dello Stato. Sul fronte della sicurezza, la situazione non è diversa: solo nella città di Foggia mancano 100 agenti di Polizia, senza contare Carabinieri e altre forze dell’ordine. In un territorio che finisce sulle cronache nazionali quasi ogni giorno per episodi criminali, è inaccettabile che lo Stato sia presente in modo così debole. Non possiamo permettere che i piccoli comuni restino senza sportelli bancari, senza presidi, senza servizi essenziali. Non possiamo accettare che le banche abbandonino i territori più fragili, lasciando i cittadini senza nemmeno la possibilità di un prelievo. Non possiamo tollerare che chi fa esplodere bancomat, assalta portavalori o semina paura nei nostri paesi continui a farlo indisturbato. Gli ultimi arresti sono un importante risultato, ma la Capitanata ha bisogno di una risposta forte, coordinata e immediata: più forze dell’ordine, un sistema giudiziario adeguato, presidi stabili nei comuni interni e un confronto serio con il sistema bancario. La nostra terra non chiede privilegi: chiede giustizia, sicurezza e dignità. E continuerò a far sentire la voce della Capitanata finché lo Stato non sarà presente quanto serve e dove serve”.

Red.