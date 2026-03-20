La festa 'lucerina' della polizia penitenziaria

Per la quarta volta negli ultimi quindici anni, la polizia penitenziaria di stanza nella provincia di Foggia ha festeggiato a Lucera l’anniversario della sua fondazione.

Quello celebrato ieri è stato l’anno 209, decisamente condizionato dalla pioggia che ha costretto al riparo nel Circolo Unione per i momenti più cerimoniali, mentre nell’antistante Piazza Duomo c’è stato comunque lo spiegamento di mezzi e le dimostrazioni di alcune specialità del Corpo a carattere operativo, come le unità cinofile, il nucleo investigativo regionale, quello provinciale addetto alle traduzioni e ai piantonamenti e i matricolisti, oltre all’onnipresente e sempre molto attiva sezione locale dell’Associazione degli ex appartenenti in pensione.

Presente il provveditore regionale per Puglia e Basilicata, Pierpaolo D'Andria, che ha confermato le intenzioni ministeriali di garantire il massimo delle acquisizioni di qualifiche a beneficio dei detenuti in svariate attività formative, così da spendere i titoli conseguiti per la vita fuori dal carcere, con un proposito di rieducazione per ridare loro speranza e tracce di lavoro per il futuro di ciascuno di essi.

“Lavoriamo in una situazione di grande difficoltà – ha affermato – ma stiamo tutti mettendo il massimo dell’impegno, specie se si considera che la Puglia è la regione italiana in cui si registra il maggior grado di sovraffollamento. Non è un problema facile da risolvere, e lo stiamo affrontando anche con il miglioramento strutturale dei nostri edifici molto spesso datati, grazie a diversi cantieri aperti anche in provincia di Foggia, e altri partiranno a breve, sempre perseguendo il mantenimento di un clima di sicurezza e legalità”.

Nell’occasione sono stati conferiti riconoscimenti agli appartenenti al Corpo, cominciando da due lodi assegnate al comandante di Foggia Claudio Ronci. Poi c’è stato un encomio solenne all’assistente capo coordinatore Nicola Calabrese, gli encomi all’assistente capo coordinatore Antonio Mascia, all’ispettore Gerardo Di Pietrantonio, all’ispettore superiore Rocco Gisonno, e le lodi all’assistente capo coordinatore Felice Sordillo, al sovrintendente Antonio Zoila, al sovrintendente capo Pasquale Antonio Zeffiro, all’ispettore Maurizio Abbrescia, all’agente scelto Leandro Del Bravo, all’assistente capo Domenico Del Giudice, all’ispettore capo Rosella Santoro, all’assistente capo coordinatore Giuseppe Terlizzi, oltre a tre unità nel frattempo andati in pensione come i sovrintendenti capo Michele Schiavone, Michele Lacalamita e Franco Genzani.

A fare da padroni di casa sono stati le direttrice del locale carcere, Immacolata Mannarella, e il comandante del reparto, Michele Morra, alla presenza di tutti i vertici militari provinciali, oltre al prefetto Paolo Giovanni Grieco e al sindaco Giuseppe Pitta.

Morra ha voluto ricordare i caduti in servizio in tutta Italia, rivendicando il ruolo essenziale della forza dell’ordine altamente specializzata e qualificata per l’equilibro del sistema giudiziario nazionale. “La nostra missione è duplice – ha detto nel suo intervento – cioè garantire sicurezza negli istituti e concorrere al percorso di responsabilizzazione e recupero delle persone private della libertà. Operiamo spesso in contesti complessi, fronteggiando fenomeni in rapida evoluzione, come l’introduzione illecita di sostanze stupefacenti e dispositivi vietati, il rischio di radicalizzione religiosa e proselitismo violento, fino alle nuove minacce tecnologiche che insidiano il perimetro delle nostre strutture”.

I detenuti in Capitanata nel 2025 sono stati circa un migliaio, gestiti da 331 unità dislocate tra Foggia (comandante Claudio Ronci), San Severo (comandante Rosa Pagano) e proprio Lucera. Il bilancio dell’anno scorso parla di 1.485 ingressi e 1.387 uscite, 154 atti delegati, 368 comunicazioni di notizie di reato, 13 denunce ricevute, 6 arresti, 10 chili di droga sequestrata, oltre a 262 telefoni cellulari e 76 sim card. Il nucleo Traduzioni, diretto da Daniela Occhionero, ha movimentato 4.216 reclusi in 2.316 viaggi sulle strade della provincia e anche fuori di essa.

Mannarella ha invece sottolineato l’impegno assiduo e corale di tutte le persone impegnate nel settore, esaltando lo spessore umano di chi è in grado di risolvere situazioni difficili con un gesto o con una parola, soprattutto in provincia dove la situazione è piuttosto articolata: al grande hub del capoluogo si affiancano le strutture più piccole, come proprio quella lucerina specializzata nell’accoglienza di persone accusate e/o condannate per reati a sfondo sessuale o comunque contro la persona.

“La polizia penitenziaria è chiamata a collaborare con svariate figure professionali – ha detto - come educatori, psicologi, criminologi, mediatori culturali, assistenti sociali, portando nelle équipe la conoscenza della persona nell'intero arco della giornata, quando non sono possibili finzioni, e raccogliendone i momenti di sconforto o registrandone l'impegno. Un lavoro molto accurato, interdisciplinare, a conferma che un istituto penitenziario è una macchina complessa che deve funzionare all'unisono, in un intreccio quotidiano di professionalità diverse figure che debbono convergere tutte verso il medesimo obiettivo. Perciò vanno ringraziati tutti quelli che operano a vario titolo, ciascuno per il suo compito lavorativo o di volontariato, e trovo doveroso ringraziare la popolazione di Lucera, che in ogni occasione ha risposto con sensibilità e partecipazione, anche gratuitamente, alle nostre proposte di integrazione del carcere nel tessuto della comunità locale”.

Riccardo Zingaro