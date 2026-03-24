Una vittoria del Comune tenuta segreta

È uno scandalo prima politico, poi eventualmente giudiziario quello che è emerso durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di mercoledì scorso, altro capitolo di una saga riguardante sempre lo stesso contenzioso civile intercorso tra il Comune di Lucera e l’ente di formazione Format onlus.

I fatti di causa sono questi: nel 2012 l’Associazione aveva chiesto un risarcimento di 254 mila euro per un presunto mancato rispetto di un impegno, assunto con una delibera del 2006 su un progetto di formazione professionale, finanziato dalla Regione Puglia ma destinato ai dipendenti del Comune. In buona sostanza, la doglianza era quella di aver impedito o comunque non favorito il raggiungimento dell’intero monte ore previsto, a causa delle molte assenze fatte registrare dai corsisti, tanto da aver determinato la revoca e il recupero dei fondi erogati in precedenza dalla Regione. Il giudice del tribunale di Foggia aveva stabilito che la quantificazione del danno fosse erronea e che comunque il Comune fosse estraneo alla convenzione stipulata nel 2007 tra Format e la Regione Puglia, e quindi non c’era alcuna responsabilità da attribuire, anche perché le lezioni sarebbero state fissate spesso durante l’orario di lavoro del personale in servizio a Corso Garibaldi.

La Corte di Appello ha suffragato questa tesi, peraltro rilevando che lo stesso sodalizio si fosse ritenuto esso stesso inadempiente, senza essere stato in grado di indicare quali elementi di prova sarebbero stati da attribuire a carico dell’ente, mentre nel richiedere la quarta e ultima proroga alla Regione si era giustificato “riconoscendo errori e limiti dovuti all’inesperienza” dopo circa un anno, durante il quale non era riuscito a organizzare il progetto in modo da consentirne lo svolgimento, contemperando le esigenze del Comune.

Così come nel primo grado quando erano state quantificate in 8 mila euro più tutti gli accessori previsti dalla legge, la sentenza ha previsto la condanna al pagamento delle spese processuali, stavolta per oltre 14 mila euro oltre a tutto il resto, compreso l’ulteriore contributo unificato, per un totale che supere i 17 mila euro.

Fin qui la questione giudiziaria che però innesca dei risvolti politici, evidentemente imbarazzanti se è vero che la vicenda è stata portata in Consiglio comunale da Franco Ventrella, il quale ha chiesto formalmente il recupero delle somme, riservandosi di interessare la Corte dei Conti, ipotizzando un danno erariale per l’ente. In realtà è espressamente citato nel dispositivo che le spese del giudizio di appello dovevano essere direttamente “distratte” a favore dell’avvocato Ignazio Lagrotta che ha difeso il Comune, dichiarandosi anticipatario delle spese e quindi creditore della parte soccombente, senza alcun'altra pretesa economica. A ogni modo, l’esponente del Partito Liberal Democratico negli ultimi mesi ha galleggiato tra maggioranza e minoranza, senza una collocazione chiara, e nell’occasione ha fatto calare il gelo nell’aula in cui era comunque assente Antonio Dell’Aquila. L’ex capogruppo del Partito Democratico, da settimane in rotta palese con la maggioranza, è ancora oggi il direttore di Format, e risulta essere stato il primo firmatario dell’iniziale azione legale contro il Comune, salvo poi cedere l’anno dopo la presidenza a favore della madre Rita Pecoriello.

La sua reazione a distanza è arrivata nel giro di poche ore, mediante un paio di post su Facebook in cui ha insistito sulle argomentazioni già portate in giudizio, ricordando che “Format, dopo aver pagato tutti i formatori, docenti e tutor, ci ha rimesso l'osso del collo, restituendo alla Regione fino all'ultimo euro per colpa di un Comune sciatto e distratto. Mi dicono che un inconsapevole consigliere, noto per acume e dialettica e soprattutto per aver in cinque anni cambiato tre-quattro formazioni politiche ed essere entrato ed uscito dalla maggioranza, abbia presentato un’interrogazione, chiedendo conto se fossero state pagate o meno le spese di giustizia che chiaramente devono essere corrisposte. Un dilettantismo disarmante, si prova ad attaccare qualcuno pur sapendo che quel qualcuno è una vittima del palazzo perché ingiustamente penalizzato. Applausi e soprattutto un bacio ai mandanti. È un attacco politico di chiara matrice ma dovrete attaccarvi alle ragnatele: quel consigliere non è attaccabile né ricattabile perché non ha mai chiesto nulla e non ci sono medicine per lui. Quello a cui abbiamo assistito non è stato un intervento serio, ma un attacco politico costruito ad arte. Un attacco che arriva non a caso, ma dopo che ho detto una cosa semplice e sotto gli occhi di tutti: quella che oggi viene chiamata 'coalizione del campo largo' è, nei fatti, un'ammucchiata politica, dentro cui convivono pezzi che fino a ieri stavano dall’altra parte, a partire dal candidato sindaco del centrodestra della scorsa tornata. E guarda caso, chi oggi alza la voce in Consiglio è un protagonista di quell’area. È difficile non vedere il filo che tiene insieme tutto questo. Quando la politica diventa vendetta, si smette di servire la città e si inizia a usare le istituzioni per regolare conti personali".

In questa storia appare chiaro che ci sia una bella dose di “non detto”, anche perché la vicenda è quella che ha riservato i maggiori misteri nei cinque anni di governo di Giuseppe Pitta, visto che se ne possono contare (e commentare) sia nel pronunciamento di primo grado che nel secondo, perfino per gli incarichi legali assegnati e non assegnati. Per esempio, visto che sempre di soldi pubblici si tratta, sarebbe interessante verificare se siano state saldate pure le spese processuali del primo grado, la cui competenza gestionale è in carico all'Organismo Straordinario di Liquidazione ancora operante a Palazzo Mozzagrugno.

Comunque sia, ad aprile 2022 ci sono voluti sei mesi per far spuntare la sentenza favorevole all'ente e risalente all’ottobre dell’anno precedente. Nel giudizio di appello è trascorso esattamente un anno, visto che la decisione stabilita a Bari è del 21 marzo 2025, e quindi è ampiamente passata in giudicato la conferma del giudizio iniziale.

Solo che dall’Amministrazione comunale nessuno si è premurato di metterla a conoscenza non solo dei media ma anche dei consiglieri e assessori: In via formale, ne erano a conoscenza in tre: il sindaco, il delegato al Contenzioso, Claudio Venditti, e il dirigente del settore, Raffaele Cardillo.

Per capire quali siano le motivazioni di questo comportamento è presumibile dover attendere ancora un po’ di tempo, come spesso accade in situazioni del genere negli ultimi anni, sebbene ci sia chi dice che è tutto fin troppo chiaro, caratterizzato da un tatticismo talmente esagerato da rivelarsi controproducente e dalle conseguenze piuttosto imprevedibili.

Riccardo Zingaro