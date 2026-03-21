L’acqua di San Giuliano finisce in mare

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha incontrato il gruppo di lavoro sulla resilienza idrica, che opera a supporto del suo Gabinetto, per analizzare la situazione degli invasi nei quali risulta esserci una crescente disponibilità di risorsa idrica.

L’attenzione si è concentrata in particolare sulla situazione della Diga di San Giuliano, la cui quota di invaso avrebbe raggiunto un valore prossimo alla soglia, per cui si è reso necessario aprire le paratoie per far defluire l’acqua in eccesso. Alla luce della necessità di garantire le future riserve idriche e per non disperdere l’acqua accumulata, è stata valutata l’opportunità di chiedere l’innalzamento della sua quota di invaso, mediante un’istruttoria tecnica affidata. Decaro si è pure consultato con il presidente della Basilicata, Vito Bardi, e ha riferito che chiederà la convocazione del tavolo politico dell’accordo di programma con la Regione Basilicata per la gestione delle risorse idriche.

La situazione della disponibilità è comunque incoraggiante, a partire dalla diga di Occhito che ha quasi raggiunto la soglia anche psicologica dei 100 milioni di metri cubi, rispetto a quasi la metà riscontrata esattamente un anno fa. In generale, gli impianti stanno praticamente tutti meglio: Marana Capacciotti 27 milioni (erano 20 dodici mesi fa), Capaccio sul Celone 6 milioni rispetto a 880 mila, San Pietro sull’Osento 6 milioni in aumento di due rispetto al 2025. E poi Monte Cotugno 252 milioni (211 lo scorso anno), con una capacità irrigua programmata di circa 70 milioni, Conza 41 milioni (22 milioni nel 2025), Pertusillo 91 milioni (53 milioni nel 2025) e Locone 50 milioni rispetto ai 42 del 2025.

Intanto, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha fatto sapere che negli ultimi anni la Puglia importa in media quasi 600 milioni di metri cubi di acqua, e non ne esporta nemmeno una goccia, nell’ambito del comprensorio di cui fanno parte anche Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Lazio. Questo interscambio è fondamentale per la tenuta del sistema idrico sovraregionale che movimenta in tutto circa 870 milioni in entrate e altrettanti in uscita. La Puglia resta la maggiore beneficiaria di questa situazione, mentre i migliori donatori sono la Basilicata (281), la Campania (248) e il Molise (211).

I dati vengono fuori in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua di domenica 22 marzo, declinata sul tema indicato dalle Nazioni Unite "Acqua e Genere – Dove scorre l'acqua, cresce l'uguaglianza". Lo spunto è arrivato dalla situazione attuale che sta vivendo il territorio di competenza, anche per testimoniare il lavoro svolto sulla governance dell’acqua, come avvenuto negli anni di siccità idrica 2017, 2024 e 2025, caratterizzati da prolungate condizioni di severità idrica elevata per il comparto idropotabile e per il comparto irriguo, mitigato da un quanto mai complicato rispetto del principio di sussidiarietà e di distribuzione equlibrata della risorsa, cercando di porre tutti in condizioni di uguale accesso, tenendo conto delle priorità per settore previste dalle norme in vigore.

“Il vasto territorio del Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale è caratterizzato da risorse idriche significative e di buona qualità – ha spiegato Vera Corbelli, segretario generale dell’Autorità - soprattutto a livello sotterraneo ed anche a livello superficiale, e che sono oggetto di grandi trasferimenti. In questo contesto, il nostro ruolo, mediante l’Osservatorio permanente sull’utilizzo delle risorse idriche, gli accordi con le regioni relativi ai trasferimenti, i tavoli tecnici con le amministrazioni, i gestori e pure i momenti di condivisione dei dati con enti e portatori d’interessi, è stato quello di assicurare una ripartizione della (scarsa) risorsa disponibile che contemperasse tutti i fabbisogni. In questo va dato atto alle Regioni di avere collaborato per un’equa ripartizione delle risorse anche nei momenti più critici. Bisogna ricordare che l’accesso all’acqua non è solo una questione ambientale, ma è un elemento imprescindibile per assicurare diritti, sviluppo, giustizia sociale, pace e democrazia.

r.z.