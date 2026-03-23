Schermidori protagonisti a Lucera

Sabato e domenica scorsi il palasport di Lucera ha ospitato il campionato regionale Gran Premio Giovanissimi Under 14 – 6 Armi di scherma, sotto l’egida della federazione nazionale. La manifestazione è stata organizzata dalla Polisportiva Opera Lucera che ha goduto di un contributo di 2 mila euro da parte dell’Amministrazione comunale che ha messo a disposizione gratuitamente l’impianto.

Sulle dieci pedane allestite, si sono cimentati oltre 200 atleti di età compresa tra i 10 e i 13 anni, provenienti anche da Molise e Basilicata, in gara alla presenza della campionessa mondiale ed europea Martina Criscio che ha premiato alcuni schermidori.

In palio c’erano 24 titoli tra fioretto, sciabola e spada, a loro volta suddivisi in diverse categorie.

Tra i sodalizi protagonisti c’è stato sicuramente il Club Scherma Casalvecchio Lucera che ha portato a casa prima di tutto la vittoria di Giuseppe Orsogna nella sciabola Ragazzi, autore di un percorso netto e di un altro importante risultato per il giovane che ha in bacheca già il titolo tricolore.

Nicolò Orsogna, invece, è arrivato sino alla finale, persa da Antonio De Gregorio per 10-6.

Terzo gradino del podio per Michele Tosches (sconfitto in semifinale da Giuseppe Orsogna) tra i Ragazzi, Donato Piacquadio nei Giovanissimi e Erica Tecuceanu tra le Bambine.

Prestazioni soddisfacenti anche per il resto del gruppo guidato da Emidio Rinaldi e Tonia Campanaro: Nicolò Rizzo e Piergiuseppe Palmieri quinti, Grazia Mastromatteo settima, Maria Albano ed Eugenio Ippolito ottavi, Gioele Bozzino nono, Francesco Squadrilli e Giorgio de Matteis decimi, Gabriele Pinto 11esimo e Claudio Cutone 12esimo.

r.z.