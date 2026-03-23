Claudia Gerini a Lucera con la Melos Orchestra

Un appuntamento unico che porta il grande cinema italiano nel cuore della Capitanata. Sabato 18 aprile, il Teatro dell’Opera di Lucera ospiterà Claudia Gerini in “Canzoni, cinema e racconti d’autore”.

L'evento segna un nuovo prestigioso capitolo della rassegna “Melos and Guests”, il format targato Strumenti e Figure che vede la Melos Orchestra dialogare con i grandi nomi della musica e dello spettacolo.

L’attrice, tra le più carismatiche e versatili, sarà la protagonista assoluta di un viaggio emozionale che intreccia le melodie della grande tradizione italiana ai racconti legati alla settima arte. Ad accompagnarla in questo affascinante percorso musicale sarà appunto la Melos Orchestra, diretta dal Maestro Francesco Finizio: insieme daranno vita a una serata in cui ogni brano si trasforma in una sceneggiatura da ascoltare.

Icona della commedia moderna e attrice intensa in ruoli drammatici, Claudia Gerini vanta una carriera costellata di successi: dai film cult con Carlo Verdone (Viaggi di Nozze e Sono pazzo di Iris Blond) alle collaborazioni con registi come Giuseppe Tornatore e i Manetti Bros, che le sono valse il David di Donatello per Ammore e malavita. Dotata di una voce autentica e avvolgente, la Gerini ha sempre coltivato un legame strettissimo con la musica, portando ora in scena una performance che ne esalta la poliedricità.

“Collaborare con un’artista della sensibilità di Claudia Gerini è un’opportunità straordinaria per la Melos Orchestra - dichiara il direttore Francesco Finizio - e in questo spettacolo, la musica non è un semplice sottofondo, ma il filo conduttore che permette di rileggere la nostra cultura attraverso gli occhi e la voce di una delle nostre attrici più amate. La Melos Orchestra è entusiasta di dare vita a questa narrazione sonora, pensata per regalare al pubblico un’esperienza irripetibile”.

L’evento è organizzato in collaborazione con Murialdomani, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e di Puglia Culture, oltre al supporto di CDB Produzioni e Cabiria Produzioni.

Red.

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