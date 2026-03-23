I vincitori della 'Poesia per la pace'

Mai come in questo momento c’è bisogno di pace. Se poi questo desiderio viene espresso in versi, e lo fanno i giovani, tanto meglio.

È lo spirito che ha animato la cerimonia di premiazione della ventesima edizione del concorso “Una poesia per la pace”, promossa dal Club per l’Unesco di Lucera.

All’appuntamento di sabato scorso nell’auditorium del plesso Rosmini sono intervenuti anche l’attore Fabrizio Gifuni con un messaggio video e Mauro Macale, presidente della Federazione Italiana Associazioni e Club per l’Unesco.

Il contest è stato riservato come sempre agli studenti delle scuole medie e superiori della Puglia che si sono cimentati sul tema “La Bellezza del Dialogo".

Sono stati previsti riconoscimenti ai primi tre classificati delle due sezioni e libri di poesie per i primi otto.

Tra i più piccoli, ha vinto Elisa Pepe dell’istituto comprensivo Bozzini-Fasani di Lucera, con “Incanto della parola”, seconda Morgana Ferrazzano del Roseti di Biccari e con “La guerra” e terza Heine Nevilla Bortone del Tommasone-Alighieri di lucera con “La bellezza tra due silenzi”.

Segnalati Michele Pio Musiello del Manicone-Fiorentino di Vico del Gargano, Serhii Ponomarov di Biccari, Heléna Cilli, Jacopo Iuso e Nicoll Scrocco del Manzoni-Radice.

Per le scuole superiori ha vinto invece Gaia Sabatino del liceo Bonghi-Rosmini di Lucera con “Il ponte di seta”. La ragazza godrà anche l’iscrizione gratuita alla sezione giovanile Under 30 del Club.

Dietro di lei, Concetta Vocale dell’istituto Federico II di Apricena con “Oltre il filo spinato” ed Erika Martella del liceo Aristosseno di Taranto con “Una luce senza rumore”.

Segnalati Alessandro Cappellari del liceo Einstein di Cerignola, Veronica Mastropasqua del Federico II di Apricena, Martina Picaro, Federica Fiorillo e Antonietta Petito dell’Itet Vittorio Emanuele III di Lucera.

Da quest’anno il titolo della manifestazione è diventato “Memorial Michele Urrasio”, in onore di chi, recentemente scomparso, è stato per 19 anni consecutivi presidente della giuria, organismo composto anche da Liliana Grasso, Giada Cimino, Raffaele Manna e Vincenzo Beccia.

Nel 2021 aveva definito la poesia “un rifugio determinante è il genere letterario che stiamo onorando. La poesia è il regno del silenzio, della meditazione, del raccoglimento. È l’ascolto dei palpiti del cuore, il perdersi nell’immensità per ritrovarsi esile fibra dell’universo”.

La serata è stata arricchita dagli interventi musicali di Riccardo Tibelli (dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Manzoni-Radice di Lucera) al pianoforte, e di Maria Elettra Rongioletti al violino accompagnata al pianoforte da Angela Trematore.

r.z.