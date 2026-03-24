Università, via al nuovo anno accademico

L’Università di Foggia ha inaugurato oggi l’anno accademico 2025-2026, scegliendo di porre al centro della giornata il tema della visione, intesa non come mera proiezione verso il futuro, bensì come capacità di interpretare le trasformazioni in atto e orientare conoscenza, ricerca e formazione verso nuove traiettorie di sviluppo culturale, sociale ed economico. Alla cerimonia hanno preso parte studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e della società civile, delineando il profilo di un Ateneo sempre più aperto al dialogo con il territorio e attento alle sfide del mondo contemporaneo. Tra i presenti anche i 3 prorettori, il direttore generale, il preside della Facoltà di Medicina e i 7 direttori di Dipartimento, a testimonianza del coinvolgimento di tutte le principali figure dell’amministrazione e della governance.

Come da tradizione, il primo intervento è stato quello rettore Lorenzo Lo Muzio che ha presentato una relazione incentrata sul piano strategico definito come “una promessa reciproca” tra istituzione, comunità accademica e territorio.

“La nostra Università, ancora giovane, possiede una qualità rara e preziosa: la capacità di immaginare, e in 25 anni di storia abbiamo dimostrato che, anche in contesti complessi, è possibile costruire eccellenza, creare opportunità e attrarre nuove energie. Oggi siamo chiamati a un passo successivo: trasformare la crescita in rigenerazione, trovando il coraggio di cambiare senza perdere il senso della nostra missione, non accontentandoci di gestire l’esistente, ma costruendo ciò che ancora non c’è. Ed è forse questa la conquista più autentica di questi anni: aver compreso che una comunità accademica non cresce per i risultati raggiunti, ma per la qualità delle domande che continua a porsi. Perché l’Università, nella sua essenza più profonda, non è il luogo della conservazione del sapere, ma il luogo in cui una società decide che vale ancora la pena comprendere il mondo prima di cambiarlo".

A seguire l’intervento del presidente del Consiglio degli Studenti, Vincenzo Mundo: “Oggi, noi studenti di Foggia rivendichiamo il diritto di essere il Presente: quello di chi studia nelle sale di un cinema, ma che nonostante tutto porta questo Ateneo ai vertici nazionali. Non siamo numeri da statistica o 'esiliati democratici' a cui viene negato il diritto di votare dove si vive e si studia; è inaccettabile che la democrazia si fermi davanti a un treno che molti non possono permettersi di prendere. Siamo il seme che spacca la pietra per restare in una terra difficile. Al presidente della Regione Antonio Decaro e alle istituzioni chiediamo un patto per il lavoro che renda la 'restanza' una scelta ambiziosa e non un atto di rassegnazione. Studiare in Capitanata non è un ripiego, è un atto di ribellione: abbiamo smesso di aspettare un futuro che non arriva, ora vogliamo il timone della nostra storia".

A seguire, ha parlato Luigia Giuzio in rappresentanza del personale tecnico amministrativo e bibliotecario, e poi c’è stata la lectio magistralis di Felice Limosani, artista multidisciplinare di origini foggiane che ha parlato di “Immersive Humanities. Un paradigma visionario per la cultura dell’esperienza”.

"Ricevere il Sigillo dell’Università – ha detto - mi onora nel mio percorso di ricerca e mi emoziona come foggiano. Mi auguro che questa lectio possa essere un invito, per le studentesse e gli studenti, a costruire un futuro tecnologico capace di custodire il valore dell’umano".

La prolusione inaugurale è stata affidata a Barbara De Serio, direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, che ha proposto una riflessione sul concetto di visione quale dimensione educativa e culturale capace di orientare lo sguardo verso nuove possibilità di crescita e consapevolezza.

La cerimonia si è conclusa con l’intervento di Antonio Decaro, anch’egli destinatario del Sigillo dell’Università di Foggia, quale riconoscimento del loro contributo, nei rispettivi ambiti, alla promozione della cultura, dell’innovazione e della valorizzazione dei territori. Ha parlato dell’importanza strategica dell’Università quale presidio di sviluppo, innovazione e coesione territoriale, sottolineando il valore delle sinergie tra istituzioni, formazione e mondo del lavoro per costruire opportunità concrete per le nuove generazioni.