A Orsara è record di nuovi nati nel 2025

Nel 2025, a Orsara di Puglia sono nati 29 bambini: 19 femmine e 10 maschi. Si del maggior numero di nuove nascite degli ultimi anni: se ne registrarono 23 nel 2019, 20 nel 2020, 17 l’anno dopo, 24 nel 2022 e 21 nel 2023. Nel 2024 i neonati furono 22 e allora prevalsero i maschi, con 13 fiocchi azzurri.

Da alcuni anni, il borgo aderisce alla Giornata Nazionale della Gentilezza ai nuovi nati e venerdì 27 marzo, alle 17, il sindaco Mario Simonelli li accoglierà come cittadini orsaresi in aula consiliare, assieme ai genitori, per dare ai piccoli il benvenuto della Comunità e consegnare un piccolo dono simbolico a ciascuna famiglia.

“In realtà – ha spiegato - sono le famiglie e soprattutto i nuovi nati a donarci qualcosa di essenziale, la gioia di veder nascere nuove vite e la speranza nel futuro. Orsara oggi conta 2475 abitanti. Per un piccolo paese come il nostro, la nascita di 29 bambini è una notizia meravigliosa”.

“L’evento di venerdì – ha aggiunto Concetta Terlizzi, delegata comunale a Cultura e Turismo - sarà una piccola-grande festa in cui la comunità accoglie le cittadine e i cittadini di domani, impegnandosi a sostenerne il percorso, ad aiutare i genitori nella difficile ma splendida impresa di far crescere una famiglia”.

Molto vari e quasi tutti diversi l’uno dall’altro i nomi delle 19 bambine venute alla luce nel 2025: Adesuwa, Estefany Pia, Anna, Stella Giulia, Giulia Michela, Alice, Margherita, Beatrice, Maria Elisabetta, Francesca, Viola, Mariabeatrice, Ambra, Isabel, Benedetta, Denise, Giulia Emily, Giulia e Federica. I maschietti invece sono tre Antonio, di cui uno con il secondo nome Carmine, e poi Pasquale, Giovanni, Edoardo, Leonardo Giuseppe, Lucas, Andrea e Rocco.

Red.