A Lucera un vivaio regionale Arif

Il consigliere regionale Nicola Gatta ha riferito di numerose segnalazioni ricevute a proposito della chiusura di alcuni vivai, ed in particolare in provincia di Foggia quelli di Deliceto e Orsara di Puglia.

“Per questo ho chiesto alla Commissione Agricoltura di convocare in audizione l’assessore all’Agricoltura Francesco Paolicelli e il direttore di Arif, Francesco Ferraro, soggetto che ne detiene la conduzione formale. A loro chiederò di fornire le motivazioni per cui si è arrivati ad una tale decisione, visto che le due strutture riuscivano a fornire piante a gran parte del territorio di Capitanata per cui è all’apparenza inspiegabile che si sia arrivati a questo. Non dobbiamo dimenticare che la Puglia è una delle regioni italiane con l’indice di boscosità più basso: solo circa il 10% del territorio regionale è coperto su una superficie totale di 19.541 chilometri quadrati. Secondo i dati di Global Forest Watch nel solo 2024 la regione ha perso circa 120 ettari di foresta naturale, anche a causa di incendi e di altri fattori come i cambiamenti climatici o l’urbanizzazione o la conversione agricola. In questo contesto già di per sé critico sotto il profilo ambientale, si inserisce la chiusura dei due storici vivai, strutture che risultavano pienamente operative e funzionali e che, allo stato attuale, risultano chiuse e in stato di abbandono, con la presenza di piante non adeguatamente tutelate e, in alcuni casi, esposte a fenomeni di degrado e vandalizzazione. La circostanza appare in evidente contraddizione con gli indirizzi programmatici annunciati in materia ambientale. In campagna elettorale, infatti, il presidente Antonio Decaro, aveva annunciato un programma di forestazione regionale denominato ‘Boschi di Puglia’ ed, invece, ecco che si chiudono i vivai”.

A stretto giro è arrivata la risposta del collega Antonio Tutolo, presidente della Commissione Agricoltura: “La chiusura dei vivai di Deliceto e Orsara di Puglia è una scelta di responsabilità e di visione. Altro che arretramento. La Regione non poteva permettersi di interrompere la produzione vivaistica, ma allo stesso tempo non era più possibile proseguire con strutture che presentavano carenze dal punto di vista strutturale, della sicurezza sul lavoro e dei requisiti necessari per l’iscrizione all’ufficio fitosanitario e per l’esercizio regolare dell’attività. La Regione ha quindi scelto di non chiudere la produzione, ma di migliorarla, rendendola più sicura, moderna e tecnologicamente avanzata. In quest’ottica si inserisce il potenziamento dell’azienda Vulcano, nel territorio di Lucera, dove sono già in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo vivaio regionale gestito da Arif, dotato di tutti i requisiti strutturali, sanitari e tecnologici necessari. Il territorio del foggiano è un’area indenne e strategica per la produzione vivaistica, perché consente di coltivare piante capaci di adattarsi a diverse altitudini e condizioni ambientali. Proprio per questo era necessario superare un sistema frammentato, composto da molti vivai con criticità, per costruire una rete più efficiente, sicura e competitiva. Questa scelta va nella direzione di rafforzare il sistema vivaistico regionale, garantire maggiore sicurezza ai lavoratori, migliorare la qualità delle produzioni e assicurare al territorio strutture all’altezza delle sfide future. Non si tratta quindi di una chiusura, ma di un investimento sul futuro dell’agricoltura pugliese e sulla capacità della Regione di offrire servizi più efficienti e moderni. In Commissione ci sarà modo di approfondire ulteriormente ogni aspetto e chiarire nel dettaglio le motivazioni e gli obiettivi di questo percorso”.

Red.