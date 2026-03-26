Accordo regionale tra Dsp Puglia e Partito Cristiano Sociale

Democrazia Sovrana e Popolare e Partito Cristiano Sociale comunicano di aver formalizzato un accordo, frutto di un percorso di confronto politico e programmatico finalizzato all’individuazione di convergenze solide sulle principali priorità economiche, sociali e ambientali.

L’intesa nasce dalla comune volontà di rafforzare la rappresentanza democratica e di offrire una proposta politica credibile e coerente, capace di rispondere alle esigenze di una parte significativa della popolazione che oggi fatica a riconoscersi nelle attuali dinamiche del sistema politico.

Tale prospettiva costituisce un passaggio rilevante verso la costruzione di un progetto condiviso, fondato sui principi di equità sociale, partecipazione e attenzione ai bisogni concreti delle cittadine e dei cittadini in un contesto caratterizzato da crescenti difficoltà economiche e dall’ampliamento delle disuguaglianze.

Con questo accordo, valido a tutti i livelli, anche nei Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, Democrazia Sovrana e Popolare e Partito Cristiano Sociale intendono contribuire in modo responsabile e costruttivo al confronto democratico, promuovendo una maggiore partecipazione e una più ampia rappresentanza delle istanze sociali oggi meno ascoltate, nel rispetto dei principi costituzionali e nell’interesse generale del Paese.

I dettagli dell’intesa saranno illustrati in una conferenza stampa convocata per sabato 28 marzo alle 10 presso la sede ACS, strada vicinale Vassallo, 21 – Bari

Red.