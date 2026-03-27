Di Battista era sempre stato 'il' candidato

Alla fine il candidato sindaco della coalizione di centro-destra a Lucera è lo stesso nome che girava da oltre un anno a questa parte, cioè da quando Fratelli d’italia aveva cominciato le attività finalizzate alla campagna elettorale per le elezioni Amministrative di fine maggio.

La scelta di Nicola Di Battista, figlio di Antonio segretario cittadino, conferma pure il fatto che il partito meloniano sia l’azionista di maggioranza della coalizione, con buona pace di chi abbia cercato di (auto)proporre una soluzione alternativa che però non solo non è passata, ma addirittura è stata prima approvata all’unanimità nel direttivo interno e poi è stata sostanzialmente presentata ieri sera come l’unica possibile.

Il 42enne imprenditore oleario non è nuovo alla politica, avendo già svolto il ruolo di assessore alle Attività produttive nel poco più di un anno della seconda Amministrazione Tutolo. Successivamente è stato vice sindaco con le stesse deleghe nei primi otto mesi dell’Amministrazione Pitta, fino a maggio 2021 quando si è dimesso assieme ad altri componenti di quello schieramento, in aperto contrasto con il primo cittadino. Lasciò anche la collega di Giunta Carmen Di Cesare, e quello strappo fu animato pure da Vincenzo Checchia, ora uno dei tre sfidanti per Palazzo Mozzagrugno, assieme ad altri consiglieri comunali come Francesca Niro, Raffaele La Vecchia, Francesco Aquilano e Antonella Matera, quest’ultima eletta assieme a Di Battista nella lista “Agricoltori” ma poi rientrata in maggioranza sotto le insegne del Partito Democratico. In questa stessa formazione c’era anche Pasquale Colucci, oggi sodale di Checchia nel gruppo che fa capo ad Antonio Tutolo.

Dal centro-destra hanno fatto sapere che si sia trattato di una “scelta di competenza, freschezza e amore per il territorio, operata al termine di un percorso di confronto ampio, costruttivo e ispirato esclusivamente dal bene della comunità. Per Di Battista è stata garantita energia e quella necessaria ventata di cambiamento che i cittadini chiedono a gran voce. Il programma poggerà su questioni come il sostegno alle imprese locali, la cura e la manutenzione del verde, la valorizzazione del patrimonio agricolo e culturale, e una gestione della cosa pubblica trasparente, snella e vicina ai bisogni di ogni singolo quartiere”.

Tuttvia c’è già una spina da estrarre, perché nel comunicato che annuncia la candidatura vengono indicati espressamente i partner dello schieramento: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, Partito Liberale e Nuovo Partito Socialista. Manca la Democrazia Cristiana (riferità a Totò Cuffaro a livello nazionale) che pure aveva dichiarato la sua adesione a livello locale, rappresentato da Pasquale Cignarella. Non è chiaro se sia stata una dimenticanza o ci sia qualcos’altro di non noto a proposito di una compagine che dovrebbe inserire alcuni candidati in qualche lista di supporto.

Magari riusciranno a spiegare questa situazione alla prossima occasione pubblica utile.

r.z.