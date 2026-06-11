Giugno mese medievale e culturale

Stimolare una riflessione concreta sulla tutela e sulla valorizzazione dei beni monumentali, museali e archivistici della provincia, riunendo attorno allo stesso tavolo autorità culturali e scientifiche del territorio.

Nasce da questa esigenza individuata dall’Associazione Gens Capitanate l’incontro programmato per domenica 14 giugno dalle 10.30 al Circolo Unione di Lucera e intitolato “Il patrimonio culturale di Capitanata: dialogo su una risorsa viva”.

Per l’occasione sono stati invitati a parlare autorità culturali e scientifiche del territorio. Nel dibattito moderato da Antonio Antonetti (storico e professore a contratto all'Università di Foggia), interverranno Massimo Mastroiorio, direttore dell’Archivio di Stato di Foggia; Alfredo de Biase, coordinatore dei Progetti Speciali e Valorizzazione dell’Archivio di Foggia (già direttore di Castel del Monte); Cesare Gaudiano, presidenti del comitato provinciale Aics Foggia; Giuseppe Trincucci, presidente della sezione lucerine della Società di Storia Patria per la Puglia, Silvio Di Pasqua, presidente del Circolo Unione.

Nel corso della mattinata, verrà presentato il programma ufficiale di “Luceria 1240 – Il Richiamo dell’Imperatore”, il grande evento di rievocazione storica e ricostruzione filologica che prenderà vita il 20 e 21 giugno presso alla fortezza svevo-angioina. Il progetto scientifico e divulgativo ruota interamente attorno alla figura di Federico II di Svevia, il sovrano illuminato che scelse proprio Lucera come roccaforte nevralgica del suo Regno, insediandovi la celebre colonia musulmana ed erigendo il monumentale Palatium. L'evento di Gens Capitanatae mira a restituire la complessità di quel preciso contesto storico, mostrando non solo l'aspetto militare delle sue milizie, ma anche lo straordinario fermento civile, burocratico e culturale che lo Stupor Mundi seppe accentrare in Capitanata.

“Federico II fu un pianificatore lungimirante che ha ridisegnato i confini culturali del Mezzogiorno, e Lucera ne è stata il cuore pulsante – hanno spiegato gli organizzatori – e questo dialogo con le istituzioni e gli esperti è il passo fondamentale per dimostrare che la storia, se divulgata con rigore filologico, può trasformarsi in un bene comune accessibile a tutti e in una risorsa strategica per lo sviluppo del territorio”.

La manifestazione, a ingresso gratuito, nasce con l’obiettivo di offrire una narrazione consapevole e documentata delle dinamiche politiche, sociali e militari che caratterizzarono la Lucera del XIII secolo, mediante una ricostruzione filologica rigorosa di abiti, equipaggiamenti e pratiche quotidiane, basandosi esclusivamente su fonti documentarie, iconografiche e archeologiche. L’accampamento si configurerà come uno spazio di interpretazione storica attiva, dove rievocatori esperti fungeranno da mediatori culturali per favorire il dialogo diretto con il pubblico. Grazie a un approccio educativo esperienziale, i visitatori avranno l’opportunità di interagire con le figure ricostruite e di toccare con mano oggetti, manufatti e attrezzature civili e militari, ottenendo informazioni dettagliate sulla cultura materiale e sulla vita quotidiana del periodo. Il percorso di divulgazione sarà inoltre scandito da momenti performativi di alto valore evocativo, concepiti come strumenti di narrazione della memoria collettiva. Tra questi, particolare rilievo sarà dato alla cerimonia di investitura di un cavaliere, così gli spettatori potranno comprendere i complessi rituali e i codici d’onore dell’élite militare sveva, garantendo un’esperienza culturale scientificamente attendibile. “Luceria 1240” si propone come un evento dal respiro internazionale, volto a favorire una comprensione stratificata del sito monumentale, perché pur di impianto angioino, diventerà lo spazio per una lettura storica capace di restituire al pubblico la complessità della stagione federiciana.