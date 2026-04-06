Il sax di Mondelci con Suoni del Sud

La Quinta Stagione Concertistica dell’Orchestra Sinfonica Territoriale “Suoni del Sud” prosegue il suo cammino d’eccellenza. Dopo il successo dei primi appuntamenti, mercoledì 8 aprile alle 20.30, il Teatro Umberto Giordano di Foggia ospiterà un altro evento imperdibile dal titolo “La Musica che racconta”.

Protagonista assoluto della serata sarà il Maestro Federico Mondelci, figura di spicco del panorama internazionale che curerà la direzione dell’Orchestra “Suoni del Sud” e si esibirà come sassofono solista. Docente e raffinato interprete, Mondelci vanta collaborazioni con istituzioni prestigiose come la Filarmonica della Scala e la BBC Philharmonic, ed è considerato uno dei massimi esponenti del suo strumento nel mondo.

Il concerto è un omaggio profondo a Nino Rota, compositore tra i più influenti del XX secolo, capace di legare indissolubilmente il suo nome ai capolavori di registi come Federico Fellini e Luchino Visconti.

Il programma si aprirà con il Concerto per Archi, un’opera “pura” del 1964-65 in cui Rota dialoga con la tradizione di Mozart e Vivaldi attraverso uno stile personale, ironico e malinconico. Seguiranno i celebri Ballabili dal film “Il Gattopardo”, una suite che rielabora le danze ottocentesche (dal Valzer Verdi alla Quadriglia) per raccontare il declino di un’epoca e la nostalgia del Risorgimento siciliano.

Il cuore dell’evento sarà il “Musical Portrait of Nino Rota”, una raccolta sinfonica dei suoi temi più iconici: dalle atmosfere sognanti di Amarcord e 8½ alla fragilità de La Strada, fino alla solennità de Il Padrino e al fascino sofisticato de La Dolce Vita. Non mancheranno, infine, tributi ad altri giganti della musica per immagini come Nicola Piovani (La Vita è Bella) ed Ennio Morricone (C’era una volta il West, The Mission).

La stagione è organizzata dall’Associazione “Suoni del Sud”, presieduta da Libera Granatiero, con la direzione artistica di Marco Moresco. L’iniziativa gode del contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, del Comune di Foggia e della collaborazione del Conservatorio di musica di Foggia e del Teatro “Umberto Giordano”.

In ottemperanza alle disposizioni che riguardano il Teatro, Suoni del Sud ha provveduto alla riassegnazione dei posti e al blocco delle vendite dei biglietti per le aree interdette.

Red.

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