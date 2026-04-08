Un grande coro anglicano a San Francesco

La Corale Santa Cecilia di Lucera, assieme al Comune e alla Pro Loco, ha promosso l’arrivo in città di una delle più prestigiose realtà internazionali del settore: il Jesus College Choir di Cambridge (Regno Unito), diretto da Benjamin Sheen.

La formazione è in tour in Puglia e farà tappa anche nella basilica di san Francesco, giovedì 9 aprile alle 19, con ingresso gratuito. Si tratta di un ensemble riconosciuto a livello mondiale per l’eccellenza della tradizione corale anglicana, e quindi offrirà al pubblico un’esperienza musicale intensa e suggestiva, in uno spazio sonoro unico in cui le voci eteree dei choristers daranno vita a un repertorio che attraversa epoche e stili: da Palestrina a Handel, da Parry a Vaughan Williams.

Per la corale lucerina, specie per la sezione delle voci bianche, è un’importante occasione di crescita e confronto, nell’ambito di un progetto volto a favorire l’incontro tra diverse tradizioni e a valorizzare la formazione vocale nella sua più autentica espressione artistica.

Red.